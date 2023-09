El detalle que ocultaba el vestido de novia de Meghan Markle que solo el príncipe Harry conocía

Hace cinco años que el príncipe Harry y Meghan Markle se dieron el sí quiero en el castillo de Windsor, protagonizando uno de los momentos reales más televisados de la historia. La vida de los Duques de Sussex, desde entonces, ha dado un giro de 360 grados. En 2020 se hizo efectiva la salida de ambos de la Casa Real Británica, lo que incluso provocó que Buckinhgam Palace borrara todo rastro de Meghan Markle en el certificado de nacimiento de su hijo.

Tras un polémico documental protagonizado por la pareja para Netflix y desencuentros incluso en el funeral de Isabel II, Harry y Meghan siguen acaparando todo el interés en cada aparición pública que realizan. Pese a los rumores de separación, el matrimonio parece seguir tan intacto como aquel 19 de mayo en el que se convirtieron en marido y mujer.

En esa fecha, ambos se llevaron todas las miradas (de hecho, fue lo más visto en televisión) y todavía hoy su enlace sigue siendo uno de los eventos royals más recordados. No sabemos si por el impresionante Jaguar descapotable en el que la pareja se dirigió a la cena de gala o por el vestido de la estadounidense que se ha convertido en todo un referente nupcial.

Como toda novia, Meghan quiso seguir las tradiciones más arraigadas para el día de la boda, en el que no faltaron detalles que muchas novias incluyen en su gran día, como zapatillas para que las invitadas descansaran de los tacones. Además, aunque no lo pudimos ver, la duquesa de Sussex también incluyó su ‘algo azul’ en su vestido, un detalle del que solo ella y su futuro marido tenían constancia. Tal y como ha asegurado la directora creativa de Givenchy, firma a la que Markle confió el diseño de su vestido, Meghan llevó un pequeño retal de cuadros azules en el dobladillo. Pero lo curioso es el origen de este pequeño trozo de tela: se trataba de un recorte del vestido que llevó en su primera cita con Harry.

¿Quién diseñó el vestido de novia de Meghan Markle?

Aunque también estuvo salpicado de polémica y de la posibilidad de un posible plagio, el vestido de novia de Meghan Markle ya es parte de la historia nupcial de la realeza moderna. El diseño estuvo a cargo de Clare Waight para Givenchy, quien apostó por un diseño de líneas sencillas marcado por un escote barco, manga francesa y un velo de cinco metros bordado en organza e inspirado en el de Lady Di. Fueron necesarias 4.000 horas de trabajo artesanal para que la duquesa de Sussex luciera este ya icónico vestido de boda.

Con una clara esencia atemporal, la elegancia es la clave de esta apuesta con una falda de silueta A modificada para que la novia tuviera la máxima comodidad y el velo fuera el gran protagonista. El minimalismo imperó en este vestido que, aun así, no estuvo exento de detalles, como el impresionante velo que fue un guiño político para apoyar a las naciones que conformaron la Commonwealth.

El look escogido para la ceremonia no fue el único que dejó boquiabierto a medio mundo. Su segundo outfit, un modelo de crepé de seda a cargo de Stella McCartney, se convirtió en uno de los menos protocolarios de la historia de la realeza. Su sencillo y elegante cuello halter con espalda al descubierto y una ligera silueta sirena con capas en la parte inferior sorprendió a todo el que la vio. La espectacularidad del vestido de Meghan creó, junto con su aparición en el coche descapotable, una imagen que recordaba a una película de Hollywood.

El segundo vestido de novia de Meghan Markle Getty Images

La tiara que Meghan quería para su boda

Los dos vestidos que lució la duquesa de Sussex el día de su boda no fueron los únicos detalles comentados del look. El discreto pero perfecto maquillaje o las joyas por las que apostó también fueron muy alabados y, por supuesto, no exentos de polémica. Meghan diseñó los bordes de su velo para que combinaran con la tiara Spencer, que fue la que usó la princesa Diana en su boda con Carlos en 1981, entre otras ocasiones. Sin embargo, tras varios desacuerdos con la estilista de la reina, finalmente la estadounidense llevó una preciosa tiara bandeau de la reina María que formaba parte del joyero de la propia reina.

Un año de la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle EP

Su composición de pavé con diamantes y otros más pequeños encajados en un diseño geométrico deslumbró a todos y encajó a la perfección con el precioso velo. Esta jota incluye un broche desmontable de otras diez piezas brillantes.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.