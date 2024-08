Salma Hayek sorprende a sus 57 años con el bikini perfecto para realzar sus curvas: "Un regalo del cielo"

No sabemos cuál es el puesto en el que se ubica Salma Hayek en la lista de los famosos que más contaminan, pero lo que es seguro es que la mexicana contribuye al calentamiento global cada vez que actualiza su cuenta de Instagram. Con casi 58 años, la actriz presume de tener un cuerpo envidiable a cualquier edad y no duda en hacer gala de él en cuanto tiene ocasión.

En las alfombras rojas suele apostar por vestidos explosivos y ajustados que sacan a relucir todas y cada una de sus curvas, costumbre que también sigue en su día a día. Salma Hayek es una mujer explosiva y es muy consciente de ello, pero a veces nos sorprende con looks más recatados y modestos, como el chándal blanco que llevó en París para transportar la llama olímpica.

Una de las imágenes más esperadas en sus redes sociales es su tradicional posado en bikini, con el que nos descubre el mejor top para mujeres con mucho pecho y, aprovechado que acabamos de entrar en agosto, la mexicana ha incendiado Instagram con su ultima foto en la piscina.

En la publicación, vemos a Hayek tumbada en una colchoneta sobre un agua turquesa donde parece ser que huye del calor. Sin embargo, es imposible pasar por alto el bikini que lleva para ello y queremos tener desde ahora en nuestra colección.

Bajo la leyenda "Waiting for August. Esperando Agosto", Salma dejaba a todo el mundo con la boca abierta con un bikini de estampado 'tie-dye' en rosa y verde con un top de escote triangular que incluye una cinta larga que la actriz anuda alrededor de su cintura. La braguita, por otra parte, es de diseño bajo con corte brasileño y lazada a la cadera para ajustarlo.

Como adelantábamos antes, este tipo de top es perfecto para mujeres con mucho pecho, ya que es muy favorecedor. Su diseño cruzado permite juntarlo y levantarlo, mientras que la tira le da un extra de sujeción y seguridad.

Sus seguidores colapsaron los comentarios de la foto, diciendo que parecía "un regalo del cielo", "57 años y sigue siendo una de las mujeres más calientes del mundo", "sirena captada en vivo", "envejeciendo como un buen vino" o "la diosa de siempre".

Donde conseguir el bikini perfecto para pecho grande de Salma Hayek

Muchas 'celebrities' posan con looks que nos enamoran y cuando vamos a buscarlo para comprarlo, el precio se aleja excesivamente de nuestro presupuesto. Sin embargo, esto no pasa con este look de Salma Hayek.

Bikini 'Portofino' de Pour Moi Pour Moi

Se trata del diseño Portofino de la firma inglesa Pour Moi, con aros y un relleno ligero que se adapta a todas las figuras y brinda todo el soporte que podamos necesitar. Lo podemos encontrar en la página de la firma a un precio de 61 euros (ref: 29701), aunque en Next hemos dado con el mismo diseño, pero en un marrón y negro que nos recuerda al 'animal print' por 54 euros (ref: N68-645).

