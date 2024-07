Rosalía impacta con un vestido transparente en la previa a los Juegos Olímpicos de París

No queda nada para el inicio de los Juegos Olímpicos 2024 que se celebran este año en París. Y para un evento de este calibre no podía faltar una fiesta previa, la gala Prelude to the Olympics acogió en la Fundación Louis Vuitton a decenas de 'celebrities' dedicadas al mundo del entrenamiento, a la moda y al deporte, entre ellas la cantante española, Rosalía.

La cantante y su pareja Jeremy Allen White no quisieron perderse el evento, incluso tuvieron tiempo de jugar juntos con una máquina de garra en la que Jeremy consiguió sacar una pelota bajo las indicaciones de Rosalía y otros invitados al evento. Allen, que lució un austero 'total look' negro con traje, zapatos y camisa, hizo que todas las miradas fuesen para la apuesta de Rosalía.

Vestida de Dior con un toque romántico

Rosalía en 'Prelude to the Olympics' Getty Images

La cantante catalana apareció a la previa de los Juegos Olímpicos 2024 con un vestido de Dior, firma de la que es embajadora, que pertenece a la colección Resort 2025. Un vestido con encaje dorado con motivos florales y trasparencias que dejan entrever la figura de la cantante. Además, en la parte de abajo, lleva una especie de 'culotte' fino también en dorado con brillo, que da un toque elegante al look.

Y aunque el original tiene un collar negro con accesorios dorados en el cuello, Rosalía lo ha llevado sin él, dejando el cuello despejado con un corte cuadrado sin escote, dando todo el protagonismo a las transparencias. Para el calzado, lleva unas sandalias de tacón doradas, dando todo el protagonismo al vestido.

Vestido de Dior que ha llevado Rosalía Dior

Peinado y maquillaje natural

Maquillaje y peinado de Rosalía Getty Images

En cuanto al peinado, ha optado por una maximelena con ondas marcadas sutilmente y como accesorios lleva unos pendientes medianos de aro en color dorado con brillantes. Por otro lado, para el maquillaje, ha elegido un estilo natural con una sombra cálida en los ojos y unas pestañas finas y largas. Los labios, también naturales, perfilados y con un labial en un tono tierra y un subtono rosado.

Si algo queda claro, es que las trasparencias, es una de las tendencias favoritas de la cantante catalana, ya que la hemos visto en numerosas ocasiones con ellas. Desde su aparición en los Grammy Latinos 2023 con un vestido negro trasparente hasta su look más atrevido en Los Ángeles con una blusa blanca también trasparente, que llevó sin sujetador y con unos pantalones negros de cuero.

