Rosalía abre el desfile masculino de Louis Vuitton con un look imposible y excéntrico 

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

En el marco de la Semana de la Moda de París, que tiene lugar del 17 al 22 de enero, y donde podemos conocer todas las tendencias en moda masculina de cara al otoño-invierno 2023-2024, hay una española que ha destacado entre tanto 'glamour', y no podía ser otra que Rosalía.

Louis Vuitton confirmó en el día de ayer que Rosalía sería la encargada de poner ritmo a su desfile masculino, que ha tenido lugar esta misma tarde en la capital francesa.

El desfile ha tenido lugar a las 15.00 horas y en él los espectadores, tanto presenciales como digitales, han podido disfrutar de un concierto de Rosalía que ha estado, como era de esperar, a la altura de la ocasión.

La catalana ha arrancado este espectáculo interpretando sus canciones más recientes, como Despechá, Saoko o Candy. Sin embargo, todas ellos han contado con un giro técnico que han logrado un remix inigualable en el que se mezclaban notas electrónicas con flamenco y 'dembow'.

Un look 'oversize' (en todos los aspectos)

Para el concierto, que se ha realizado sobre un Cadillac amarillo que formaba parte del escenario del desfile, Rosalía ha sorprendido con una vestimenta que no ha decepcionado: un estilismo deportivo en todos crudos donde prima el patrón 'oversize', ya que todas las prendas que lo forman son XXL.

En concreto, la catalana ha llevado un pantalón ancho tipo 'saco' con cintura ajustable y un 'tank top' blanco. Sobre las prendas ha lucido un abrigo tipo plumífero que en un principio ha llevado con capucha, pero que después de ha quitado. A modo de complementos, Rosalía ha llevado unas gafas de sol metalizadas (de estilo futurista), un cadena de eslabones y unos guantes largos en negro a juego con sus botas de suela 'track'.

Rosalía durante el desfile de Louis-Vuitton otoño-invierno 2023-2024 Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Respecto al 'beauty look' ha apostado por llevar la melena suelta de efecto 'wet' y labial rosa. En definitiva, un estilismo urbano y rompedor que funciona a la perfección con el estilo de la cantante y con la escenografía planteada para el desfile masculino de la firma francesa.

Rosalía durante el desfile de Louis-Vuitton otoño-invierno 2023-2024 Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Louis Vuitton ha conseguido convertir la pasarela en una vivienda típica de los años 70, con maderas, muebles de la época y una habitación infantil. Tal y como han explicado desde la firma, a través de Instagram, se buscaba transmitir "momentos formativos, imbuidos de recuerdos de su propia infancia, los cineastas Michel y Olivier Gondry construyen para #LVMenFW23 una casa en la que se desarrollan las primeras etapas de la vida de un niño".

Un objetivo cumplido gracias a todo el equipo creativo y a una brillante actuación de Rosalía, con la que deja buen sabor de boca antes de lanzar su nuevo single, LLYLM ('Lie like you love me'), que verá la luz el próximo 27 de enero.

GALERÍA | Los looks más extravagantes de Rosalía

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.