Rosalía enloquece Instagram llevando pantalón de tiro bajo y tanga subido

No es raro ver a Rosalía en la calle paseando con un ramo de flores —casi siempre junto a Barry Allen White—, pero lo que no es nada habitual es que el ramo, además de flores, incluya cigarrillos y cajetillas de tabaco. Este es el regalo que la cantante le hizo a Charli XCX por su cumpleaños, para celebrar sus 32 años y el gran éxito de brat, el disco que lanzó la inglesa el pasado 7 de junio.

Así lo ha mostrado la catalana en un carrusel de su cuenta de Instagram, en el que no podía faltar un estilismo que solo una auténtica Motomami se pondría. Últimamente, los looks de la artista no decepcionan, como el vestido de Dior que llevó para la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, protagonizado por las transparencias y los encajes, o la falda con la cara de Kate Moss que desató la locura en Instagram.

Sin embargo, en esta ocasión ha optado por un estilo más urbano que ahora los 'modernos' llaman 'ratchet'. Este se caracteriza por combinar prendas de grandes firmas con ropa barata, pendientes de aro grandes y zapatillas llamativas, aunque en muchos no puede faltar la gorra.

Rosalía aprovechó para presumir de los abdominales que lleva 'cocinando' desde hace meses en el gimnasio con un microtop negro que bien podría ser un sujetador 'bandeau' con tirantes. No obstante, lo que más ha llamado la atención del look ha sido con qué lo combinaba.

Rosalía en Instagram @rosalia.vt

La cantante impactó con una foto donde posaba con unas bermudas negras de tiro bajo y la tira del tanga hasta la cintura, sobresaliendo del pantalón. Si bien esta tendencia puede ser cuestionable para algunos, lo cierto es que ayuda a conseguir la ilusión de que se tiene una figura de reloj de arena con una cintura más pequeña y marcada.

Para finalizar, dio el toque de gracia con una gorra desgastada y unas botas de tacón arrugadas, blancas y repletas de brillo. Por supuesto, sus fans se volvieron locos tanto por el look como por el ramo de flores. En el 'caption' Rosalía estaba "normalizando hacerles bouquets de las cosas que les gustan a tus amigos ehhe" y claro, ahora todo el mundo quiere ser su amiga.

"Icónica", "la tía más guay del mundo mundial", "ufff diosa" o "cada día más hermosa, Rosi", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en la publicación, aprovechando, además, para pedir algo de música nueva, que desde el 2022 —salvo la colaboración con Rauw Alejandro— no ha lanzado nada.

