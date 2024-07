La 'influencer' viral que cocina para su novio Pablo, Roro Bueno: así es su estilo

Rocío Bueno, más conocida como Roro, se ha convertido en una de las 'influencers' del momento gracias a sus vídeos de recetas grabados con una dulce voz en 'off' en los que prepara la comida a su novio Pablo. Y es que cuando Roro escucha que su novio quiere o le apetece algo, no duda ni un segundo en calmar sus antojos. Desde cereales 'Choco Flakes' caseros hasta pollo frito coreano, Roro se ha convertido para muchos usuarios en una especie de "novia perfecta".

Pero Roro es mucho más que eso, es una joven a la que le gusta crear, y no solo es capaz de agradar los gustos de su novio, sino que también sabe la importancia de priorizarse cuando ella lo necesita. Y es que, la 'influencer' es capaz de diseñar su propio vestido para irse de cena con su novio Pablo. Desde el boceto, hasta el patronaje sobre un maniquí con sus medidas, que ella misma hizo.

Y aunque la 'influencer' tiene un talento indudable para crear, no siempre lo hace, y cómo cualquier chica de su edad compra la ropa que más le gusta en las tiendas de moda más conocidas y opta por seguir algunas tendencias. Estos son sus mejores looks.

Con 'crop top' y un 'total look'

La 'influencer' Roro con un 'total look' negro @whoisroro

La joven tiene un estilo casual, pero elegante. En esta ocasión combinó un 'crop top' negro con mangas abullonadas con accesorios en color dorado y un colgante de varios colores que resalta entre los demás. Para el maquillaje, en esta ocasión, sigue la tendencia de la piel besada por el sol, dándole protagonismo al colorete. Además, se hace un eyerliner fino que resalta sus ojos azules y para los labios usa un labial en un tono rosado.

Su 'outfit' más andaluz

La 'influencer' Roro con un vestido rojo @whoisroro

En esta ocasión la 'influencer' viste con un vestido largo rojo de tubo, también con accesorios como pulseras, anillos en casi todos los dedos y pendientes largos con tonos dorados. Además, se hizo un recogido con una flor rosa palo que recuerda a las flamencas.

La tendencia lencera

Rocío con un 'total look' @whoisroro

Como estamos observando, a la 'influencer' le gusta la moda y se suma a la tendencia de los looks lenceros con este dos piezas en color blanco roto de una tela similar al satén. Como complementos, sus collares y varios anillos no podían faltar. Además, en esta ocasión añade como accesorio unas gafas de ver grandes y cuadradas, que dan un toque especial al look.

Vestido corto y con escote en pico

Roro con un vestido @whoisroro

Para este viaje a Roma, Roro escogió un vestido corto de vuelo en color blanco crudo con botones en el centro y un escote en pico que lució con collares, uno que destaca más que el resto en forma de corazón, y una melena larga ondulada.

El pañuelo en el pelo: un accesorio más

Roro con un vestido y un pañuelo en el pelo @whoisroro

Otra de las tendencias que ha seguido Roro es la de los pañuelos en el cabello que elevan cualquier 'outfit'. Para este día eligió un vestido en color verde claro con cuello barco ajustado a la cintura combinado con unas deportivas con una suela alta, dándole un toque informal al look.

En definitiva, Roro además de ser la protagonista de decenas de vídeos cómicos de usuarios en redes sociales que imitan lo que hace, ha conseguido ganarse a casi 700.000 personas que la siguen en su perfil de Instagram para ver cuál será el próximo antojo de Pablo.

