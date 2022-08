Rocío Osorno se convierte en la ganadora del 'look de la semana' de Mujer.es

Contar con prendas especiales y que diferencien nuestros looks en nuestros armarios resulta fundamental. Si hay alguien que sepa crear un estilismo original, elegante y a la última, esa es la 'influencer' Rocío Osorno quien, una vez más, nos inspira con uno de sus últimos 'outfits'.

La sevillana se ha convertido en una de las 'influencers' de moda más valoradas de nuestro país, y no nos extraña. Tiene el don de fichar las prendas más especiales de las tiendas (especialmente de las 'low cost') y combinarlas con más gusto que nadie. Eso es lo que ha ocurrido con uno de los estilismos que ha compartido en su perfil de Instagram recientemente y que para Mujer.es resulta ser el ganador de nuestra sección del 'look de la semana'.

Siendo la mismísima reina Letizia la primera ganadora de la sección, continuando por Alexandra Federicca, y Sara Carbonero como la última victoriosa; esta tercera semana de agosto es Rocío Osorno quien ha conquistado a la redacción con un 'outfit' formado por una prenda que todas tenemos en el armario y el top más especial de los escaparates.

En la publicación que la 'influencer' ha compartido con sus seguidores aparece posando en Sevilla, su ciudad natal, con unos vaqueros 'wide leg' de lo más favorecedores, y el top amarillo con forma de flor más especial de Zara (y que podría pertenecer a una firma de lujo perfectamente).

"Real que este top llevaba mi nombre, me lo he puesto con vaqueros porque me apetecía un rollo más informal pero con pantalón o falda más de vestir es lookazo de invitada", explicaba Rocío en su publicación.

Se trata de un top de escote recto de color amarillo con tirantes finos, confeccionado en tejido combinado en organza con forma de maxi flor. Su precio es de 19,95 euros y, como era de esperar, Osorno ha conseguido agotarlo en la tienda online de la firma de Inditex. Sin embargo, si te das prisa todavía podrás encontrarlo en alguna tienda física, tal y como hemos podido comprobar en la 'e-commerce'.

Rocío lo ha combinado con unos 'jeans' anchos de tiro alto y, a modo de accesorios, ha rematado el look con unas sandalias de tacón de Jimmy Choo, un cinturón negro y un bolso a juego.

Consigue el look

Estas son las prendas con las que podrás recrear el look de Rocío Osorno en versión asequible para todos los bolsillos. ¿Lista?

Copia el look de Rocío Osorno Mango, Zara, Parfois / Collage: Canva / 20minutos

Bolso bandolera, de Parfois. (Precio: 22,99 €. Ref. 198537_BKS)

Sandalias de tacón metalizadas, de Zara. (Precio: 29,95€ . Ref. 3330/010)

Cinturón con hebilla ovalada, de Mango. (Precio: 9,99 €. Ref. 37051271-STUDS-LM)

'Jeans wide leg', de Zara. (Precio: 29,95 €. Ref. 6045/223)

Top flor amarillo, de Zara. (Precio: 19,95 €. Ref. 0858/802)

