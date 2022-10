Rocío Osorno muestra cómo jugar con las capas con un conjunto de H&M y mocasines de Zara

Llega la temporada de frío y con ella los problemas a la hora de elegir nuestros looks. Si aún no te has animado a hacer el cambio de armario y desempolvar tus viejos abrigos, la técnica del 'layering' te va a salvar la vida. Juntar varias prendas y superponerlas unas encima de otras te permitirá crear un look muy original y darle una apariencia distinta a esas piezas que ya tienes muy vistas. Además, por supuesto, te permite ir algo más abrigada a tus paseos por la ciudad.

Si no sabes cómo mezclar las diferentes prendas, nuestras 'influencers' favoritas te pueden ayudar. Una de ellas, la andaluza Rocío Osorno, ha compartido con sus seguidores un look que estamos seguras de que te va a inspirar para tus estilismos otoñales. Si deslizamos unas cuentas fotografías a la derecha, en una de sus imágenes se puede ver el look completo, que incluye blusa, chaqueta de punto y americana.

El protagonista del look no ha sido otro que el conjunto de canalé de H&M, una combinación de cárdigan y minifalda en color rojo que forman la base del estilismo. Debajo de la chaqueta de punto, la 'influencer' ha elegido una blusa con cuello alto y lazada y con hombreras a base de joyas, que forma parte de la nueva colección de Zara. Por si eso fuera poco, encima de la blusa y del cárdigan, Rocío se ha puesto una americana con estampado a cuadros, en un color marrón que combina perfectamente con el rojo intenso del conjunto.

Con tanta capa, Rocío no solo ha conseguido unos contrastes de color muy llamativos, sino que además ha encontrado la forma de combinar todas estas prendas de entretiempo para sobrevivir a un día de frío. Desde luego, no siempre hace falta un abrigo para ir calentitas.

Conjunto rojo de canalé H&M

El calzado del otoño

El último detalle que ha convertido este look en un estilismo de sobresaliente ha sido el calzado. Rocío ha lucido unos mocasines con acabado brillante y suela dentada tipo 'track', los que sin duda son los zapatos planos estrella de esta temporada.

No hay marca que no haya incluido este calzado atemporal en su colección de invierno aunque, eso sí, con un diseño adaptado a las tendencias. Los clásicos mocasines se han reinventado y ahora están hechos con suela gruesa y enormes adornos metálicos.

Los mocasines de Rocío Osorno Zara

Los que ha elegido Rocío son estos, un modelo de Zara que cuesta 39,95 euros, pero está prácticamente agotado en la web. Aun así, esta misma y otras marcas tienen miles de opciones muy parecidas, así que no tendrás problemas para hacerte con el zapato plano oficial de este otoño-invierno.

