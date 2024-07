Froilán cumple 26 años: sus errores estilísticos y sus (inexplicables) prendas fetiche

Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón cumple hoy 26 años. Poco sabemos de él desde que se marchó a Abu Dabi. Ha trascendido, según publican varios medios, que lleva una vida «tranquila», con un trabajo en una petrolera —la Abu Dhabi National Oil Company— un sueldo que está entre los seis mil y los siete mil euros mensuales. Ha realizado algunas escapadas a España, en abril vino al enlace del Alcalde de Madrid y ahora vuelve para celebrar su cumpleaños.

Centrándonos en el asunto que nos ocupa analicemos el estilo de Froilán, un chico joven que, seguramente, seguirá las tendencias y tendrá estilismos similares a los jóvenes de su edad... ¿o no? Si tiramos de genética, su padre, Jaime de Marichalar, es un gran amante de la moda y habitual en el 'frontrow' de los desfiles más importantes. Su hermana Victoria Federica es habitual en las páginas de las revistas y sus estilismos son comentados y copiados hasta la saciedad. ¿Le ocurrirá lo mismo a Froilán?, ¿repasará sus looks al milímetro antes de salir de casa?, ¿seguirá las tendencias que marca la pasarela o irá por libre? Veamos

Jaime de Marichalar, siempre impecable

Jaime de Marichalar y sus hijos, Felipe Juan Froilan y Victoria Federica Albert Estapé Vilà | AP

En esta foto, de noviembre de 2005, vemos a Froilán siendo niño y conjuntado de pies a cabeza. Junto a él su padre, impecable, con traje de terciopelo y 'foulard'; y su hermana, que ya apuntaba maneras con una sudadera GAP oversize.

La boda de José Luis Almeida y Teresa Urquijo que Froilán celebró hasta el amanecer

La infanta Elena sale de la boda de José Luis Almeida y Teresa Urquijo del brazo de su hijo Felipe Froilán. José Oliva / Europa Press

Froilán acudió, el pasado 5 de abril, a la ceremonia religiosa de la boda del alcalde de Madrid, que se celebró en la céntrica iglesia de San Francisco de Borja, mientras que el convite tuvo lugar en El Canto de la Cruz, la finca familiar de Urquijo en Colmenar Viejo. Aunque la invitación fue para comer y no para cenar, la fiesta se alargó hasta altas horas de la madrugada. Especialmente para uno de los invitados, él.

Las cámaras del programa de televisión ‘Socialité’ captaron cómo el nieto de Juan Carlos I salía alrededor de las 11 de la mañana de un after en Leganés. Para la ocasión eligió un traje de chaqueta azul con corbata rosa.

Froilán y los vaqueros rotos

Felipe Juan Froilan de Marichalar Europa Press

No era raro ver al nieto del rey emérito por Madrid enfundado en unos vaqueros con grandes rotos. Se trata de una prenda informal y bastante habitual, en temporadas pasadas, entre los adolescentes. No es raro que Froilán sea un habitual de este tipo de pantalones, lo que nos llama la atención es que se los ponga para ir a una corrida de toros (abajo yendo a ver su amigo el torero Gonzalo Caballero a la plaza de toros de Chinchón). En su familia, de gran tradición taurina, siempre se ha respetado un código de vestimenta formal para asistir a las corridas. De hecho en las corridas de toros no es raro ver a rostros conocidos (y anónimos) luciendo sus mejores galas, con looks propios de una boda de día. A los toros se va a ver y a ser visto.

CHINCHON: Felipe Juan Froilan de Marichalar y Borbon i Felipe Juan Froilan de Marichalar y Borbon llegando a los toros en Chinchón para ver a Gonzalo Caballero Europa Press via Getty Images

¿Su look favorito?, con pitillos siempre, por favor

Victoria Federica de Marichalar y Borbon y Felipe Juan Froilan de Marichalar GC Images

Otra prenda a la que es muy aficionado es el pantalón pitillo. Froilán usa este corte de pantalón tanto en vaqueros como en 'chinos'. No a todo el mundo le sienta bien esta silueta y puede que a él le queden mejor los pantalones de corte recto, pero sobre gustos... Las camisetas con mensaje y talla 'oversize' también tienen un gran hueco en su armario, aunque a veces, como en la imagen de abajo, las lleva con el cuello demasiado dado de sí. Estamos seguras de que su padre tendría dudas con estos looks.