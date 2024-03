El significativo detalle del look de la reina Letizia en el homenaje a las víctimas del 11-M

La reina Letizia junto a Felipe VI han presidido en el día de hoy la conmemoración del Día Europeo en recuerdo a las Víctimas del Terrorismo. Al acto, que ha sido organizado por la Comisión Europea y el Gobierno de España, coincide con el 20 aniversario del 11 de marzo, día en el que tuvieron lugar los trágicos atentados que sufrió la ciudad de Madrid en 2004. La Galería de Colecciones Reales de Madrid ha sido el lugar donde recordar a las 192 personas que murieron y dar apoyo a las más de 2000 que resultaron heridas.

En un día como hoy, el rey Felipe junto con doña Letizia marcan una jornada por y para el pueblo español con una profunda reflexión. Pero, también, con una perspectiva a la solidaridad global y aquellas víctimas del terrorismo de todo el mundo. Ya hace unos días veíamos a los Reyes acudir al concierto In memoriam, el homenaje a las Víctimas del Terrorismo que se celebra cada año en vísperas a este día. Para la ocasión, Letizia apostó por un top de brillos ajustado y de manga larga que combinó con unos pantalones de traje negro.

Letizia rescata un vestido de Carolina Herrera

La Reina Letizia durante el acto de conmemoración del “Día Europeo en recuerdo a las Víctimas del Terrorismo”. Europa Press

La reina Letizia ha aparecido en este recordatorio a las Víctima de Terrorismo con un look sobrio en azul marino. Un color que es una clara alternativa al color negro, pero que a su vez es sofisticado y elegante para un ocasión especial como el día de hoy. La reina ha elegido un vestido ceñido de manga larga y corte midi que ha combinado con unos zapatos de salón de tacón bajo también en tozo azul marino.

No es la primera vez que vemos a la reina Letizia con este vestido, ya que en los Premio Cervantes del año 2022 también lució este look de la firma Carolina Herrera. No es ninguna sorpresa que la monarca es una gran seguidora de la marca ahora liderada por Wes Gordon. Para aquella ocasión, doña Letizia apostó por unos tacones más altos y del mismo tono azul pero con toque acharolado. En aquel día, el frío azotaba tanto como hoy y decidió combinarlo a su vez con una capa de pelo del mismo tono y también de la misma firma.

Los reyes se visten de azul: elegancia y espiritualidad

El rey Felipe VI ha acompañado en color azul a la reina Letizia. Europa Press

No solo Letizia acudía a este homenaje con color azul, también lo hacía a su lado el rey Felipe VI. Los reyes de España han elegido este tono como alternativa, que como comentábamos, a la sobriedad del negro. Para un evento como es el homenaje a las víctimas del terrorismo y los atentados del 11-M, este color guarda un significado muy espiritual.

Y, es que, el color azul está asociado al luto. En algunos países, como Egipto, Marruecos y de América Latina, el azul se usa tradicionalmente para expresar el duelo. En otras culturas, el azul puede representar la paz, la serenidad o la espiritualidad, por lo que su uso en el luto puede tener significados variados según el contexto cultural.

