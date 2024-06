La reina Letizia rescata del armario su blusa más especial y es imposible de conseguir (o casi)

Esta mañana, la reina Letizia seguía con su agenda de la semana asistiendo a la reunión con el Patronato de la Residencia de Estudiantes, cuya presidencia de honor ostenta el Rey Felipe VI. Esta institución tiene como objetivo recuperar su legado histórico para ponerlo al servicio de la sociedad, una labor que desarrolla en el marco del programa conjunto con la Institución Libre de Enseñanza (ILE).

Como viene siendo tradición en este tipo de actos, Letizia deja a un lado los trajes o los vestidos más elegantes para apostar por prendas más relajadas que podríamos llevar en nuestro día a día sin problemas, consiguiendo que se agoten al momento.

Aunque todavía las temperaturas son algo bajas, no nos podemos resistir a un buen conjunto veraniego y la reina no está exenta. Sin embargo, Letizia ha conseguido darle una vuelta para adaptarlo al frío de la mañana con un 'total look' blanco en el que ha incluido unos vaqueros y, por supuesto, las deportivas a tono que ahora siempre la acompañan tras su lesión en el pie.

Calzado aparte, la prenda estrella de su look ha sido su blusa, pero tenemos malas noticias, y es que pertenece a Uterqüe y, por lo tanto, está completamente agotada. La firma de Inditex cerró sus puertas a finales del 2021 e integró sus colecciones bajo el paraguas de Massimo Dutti.

La reina Letizia en su reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes Europa Press

Se trata de una blusa en mezcla de algodón y lino con volantes, mangas semiabullonadas y detalles bordados a lo largo de la prenda. Una de las cosas que hacen de esta prenda una de nuestras favoritas es, además de su diseño, el bajo y los puños en nido de abeja para que se ajuste más al cuerpo y jugar con los volúmenes.

Pudimos ver a Letizia por primera vez con ella en el 2021 durante una visita a La Rioja para inaugurar el Curso de Formación Profesional. En aquella ocasión, lo combinó con unos pantalones sastre ajustados negros y 'kitten heels' destalonados a juego.

Aquí puedes conseguir la blusa agotada de Letizia

Ya dijimos que, al haber cerrado la tienda, era imposible recuperar esta blusa o alguna muy parecida. Sin embargo, hemos encontrado la solución y no, esta vez no es un clon.

La blusa de Letizia en Vinted Vinted

Cuando queremos encontrar esa prenda 'joya' que ya no está, una opción es recurrir a aplicaciones de segunda mano como Vinted, y es ahí donde hemos dado con la blusa de Letizia en muy buen estado. Según cuenta maijorm, la usuaria que la vende, es una talla S, aunque es bastante amplia, por lo que también le vale a una talla M y L.

