La reina Letizia repite uno de los vestidos más 'arty' de su armario para el bicentenario del Ateneo de Madrid

Esta mañana el Ateneo de Madrid se ha vestido de gala para celebrar su bicentenario. En estos últimos 200 años, sus paredes han sido testigos del paso de personas ilustres como Carmen de Burgos, Clara Campoamor, Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal, entre otros muchos intelectuales. Aunque realmente el bicentenario tuvo lugar en el 2020, por el Covid-19 la institución se vio obligada a posponerlo hasta hoy.

Como en todas las ocasiones tan importantes para la historia como esta, los reyes se han desplazado hasta la calle del Pardo para presidir el acto conmemorativo, donde han presenciado una breve representación con Miguel Rellán y una muy joven actriz que lo acompañaba.

Como siempre, hemos estado pendientes del look que ha llevado la reina Letizia y, aunque esperábamos un vestido muy vaporoso (como el que llevó para la inauguración de la Feria del Libro de Madrid el año pasado) por las altas temperaturas que atraviesa la capital, nos ha sorprendido con un look completamente opuesto.

Ha cambiado los tejidos fluidos por la estrechez del punto, al igual que la alegría de los colores brillantes por un azul marino que, aunque tuviera estampado de flores, nos lleva directamente al invierno.

Letizia en el bicentenario del Ateneo de Madrid EP

Este vestido lo estrenó en marzo del año pasado en la inauguración del Tour del Talento y proclamación del Premio de Artes y Letras, de la Fundación Princesa de Girona en Málaga y, desde entonces, no le hemos perdido la pista.

Se trata de una prenda de punto confeccionada con lana merina con un estampado minimalista y floral dispuesto sobre el diseño de una forma artística, ya que parecen pintados a trazos en los colores blanco y negro. Como siempre, es un vestido de largo midi, entallado y ajustado a la cintura con un cinturón. Pertenece a la firma Galcón Studio y cuando lo compró estaba rebajado de 229 euros a 148,85 €.

En su momento lo combinó con unos zapatos a tono, pero esta vez no ha querido seguir esa fórmula y ha apostado por unos salones negros con la plantilla roja de Carolina Herrera y un bolso a juego de Mauska que podemos encontrar a la venta por 335 euros en la página web.

Letizia en el bicentenario del Ateneo de Madrid EP

No podíamos pasar por alto las joyas, y es que los pendientes de Letizia nos han enamorado. Es uno de los accesorios que hace tiempo que no veíamos, diseñados por Carolina Adriana Herrera, la hija de Carolina Herrera y pertenecen a la colección Falling Jasmine. Se trata de una flor de jazmín que cuelga de su oreja realizada en plata bañada en oro y esmaltada en blanco. Por supuesto, no podía faltar el anillo de Coreterno, que ha sustituido como favorito al de Karen Hallam.

