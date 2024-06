Doña Letizia celebra sus diez años de reinado con un look que rebaja definitivamente el código de vestimenta de la realeza

Arranca la celebración del décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI. Con motivo de este día histórico, los reyes de España, acompañados de sus hijas la princesa de Asturias y la infanta Sofía, presiden el solemne relevo que la Guardia Real realiza en el Palacio Real de Madrid, además de otros actos que tendrán lugar a lo largo de la jornada.

Para el primer acto de esta jornada histórica, doña Letizia se ha convertido en protagonista también por su look, ya que es considerada una de las 'royals' con más estilo del mundo. En este sentido, los expertos en moda tenían muchas expectativas sobre el estilismo que llevaría la reina para este día.

La reina Letizia repite look

La reina, fiel a su estilo elegante y sofisticado, ha llevado un 'dos piezas' satinado con cuello alto, manga sisa y falda estilo pareo con volantes de lo más favorecedora. Se trata de un look firmado por Maksu, confeccionado en 100% seda natural.

(De i a d) La princesa de Asturias, el rey Felipe VI, la reina Letizia, y la infanta Sofía saludan desde el balcón del Palacio Real en Madrid donde se conmemora el décimo aniversario del reinado de Felipe V Agencia EFE | EFE

Sin embargo, lo realmente llamativo de este estilismo que ha elegido para este día tan importante es uno que la reina ya tenía en su armario y que había lucido previamente. Cuando estaba a la venta, tenía un precio de 165 euros la falda y 110 euros el top y, en concreto, doña Letizia lo llevó para acudir a los premios Internacionales de Periodismo de ABC, que tuvieron lugar el pasado verano de 2023.

La reina Letizia en los premios internacionales de Periodismo de ABC Europa Press

Con esta decisión estilística, claramente, la reina quiere lanzar un mensaje a la hora de rebajar los códigos de esta nueva era de la monarquía española y que cumple con esa "monarquía austera" y "renovada para un tiempo nuevo" que Felipe prometió hace diez años.

Asimismo, esta elección está más que respaldada por los expertos en moda. Tal y como afirma Anitta Ruiz, colaboradora de Mujer.es, estilista y analista 'fashion', "la reina, ha optado en todos los eventos en los que ella no es la protagonista, como es la Jura de Leonor, en no estrenar look para quitarse protagonismo de encima", además esto también favorece a la economía circular de una de las industrias que más contamina, demostrando así su compromiso sostenible. "Así además mantiene una máxima austeridad que sigue desde hace tiempo", añade la experta.

Anitta Ruiz, por su parte, destaca que la infanta Sofía también ha repetido look pero que esto en absoluto significa "informalidad". "Tenemos muy reciente el 'Trooping The Colour' de Londres' pero nuestra monarquía no es la británica. Si se presenta las mujeres de la familia hoy con pamelas ¿lo veríamos bien? Lo que sí echo en falta son más joyas, que eso ya está en casa y no supone gasto", añade.

Posteriormente, don Felipe y doña Letizia entregan las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil "como reconocimiento de la Corona a quienes desarrollan su vida y labor profesional ordinaria de manera ejemplar, al servicio de la sociedad", tal y como informa la Casa Real. Tras ello, ofrecerán un almuerzo a una representación de los Poderes del Estado y de la sociedad. Y, por la tarde, el protagonismo se lo llevan Leonor y Sofía, que visitarán la Galería de las Colecciones Reales junto a otros jóvenes.

GALERÍA | Los vestidos de gala de la reina Letizia

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.