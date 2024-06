El significado especial de los pendientes de la reina Letizia: un guiño a la princesa Leonor

La reina Letizia ha participado este miércoles en los actos del décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI y lo ha hecho con la elegancia que le caracteriza. En esta ocasión ha optado por un conjunto de dos piezas azul turquesa de seda natural de la firma española Maksu. Pero en este día tan especial, el protagonismo no se lo ha llevado esta falda y blusa asimétrica: sus pendientes joya con sello aragonés han acaparado todas las miradas en el Palacio Real.

Estos complementos, que la esposa de Felipe VI ha escogido para poner el broche de oro a su 'outfit', están fabricados en Zaragoza en el taller de la marca aragonesa Sibela Studio. Se trata de un modelo estilo lágrima con dos piedras preciosas, una en tono azul y otra en color cuarzo, que cuestan 124 euros en la web oficial de la tienda.

Unos pendientes que ya había llevado en otra ocasión en 2022 para la inauguración de la temporada del Teatro Real de Madrid y que, al igual que por aquel entonces, ha pillado por sorpresa a su creadora, Isabel Peña. "No me lo podía creer cuando lo he visto, ha sido una sorpresa enorme", confiesa emocionada esta zaragozana que regenta el negocio de Sibela Studio dese hace ya tres años. "La primera vez que los llevó nos enteramos a través de las redes sociales y fue una alegría enorme, al igual que en esta ocasión", asegura Isabel.

Los pendientes que ha elegido la reina Letizia

Los pendientes joya que ha elegido la reina Letizia. Sibela Studio

Que la reina Letizia elija unos pendientes de tu marca de joyas es algo que no ocurre todos los días y, como dice el refrán, es de bien nacido ser agradecido, así que esta zaragozana decidió ya por 2022 ponerse en contacto con el estilista de la reina para mostrarle su satisfacción. "Fue una alegría que me pudiera atender y tuve la oportunidad de agradecerle personalmente que me eligiera", explica Peña.

Un joven estudio zaragozano

Sibela Studio nació hace tres años de la mano de la zaragozana Isabel Peña. Un negocio que se remonta a varias décadas anteriores. "Mis padres tenían una empresa familiar relacionada con el oro y los diamantes y yo quería seguir adelante -explica-. Pero quise darle otro enfoque e intentar llegar al público joven con piezas más económicas".

Sus joyas de especial tienen mucho. Son "muy llamativas con un brillo espectacular". Están fabricadas en Zaragoza con materiales de primera calidad como puede ser la plata bañada en oro, piedras preciosas o platino.

Unas creaciones que han llevado desde 'influencers' como Alice Campello o Tamara Gorro, hasta la presentadora Cristina Pedroche o la mismísima Carmen Lomana. Y es que la calidad, la originalidad y el mimo con el que diseña las joyas esta zaragozana, no han pasado desapercibidos en estos 3 años de vida de Sibela.

El homenaje de Letizia a la princesa Leonor

La Familia Real, durante el acto de entrega de medallas a representantes de la sociedad civil. Diego Radamés/EP

En un día tan especial para la familia real, cargado de emoción y pequeños detalles en forma de homenaje como el de la princesa Leonor a su padre al llevar el Tosión de Oro que él mismo le concedió, no podía faltar otro, precisamente, a la heredera. La reina Letizia, al decantarse por una firma de joyas de Zaragoza, hacía un guiño a su hija que, en este último año, ha llevado a cabo su formación militar en la citada ciudad.

Un ejemplo más de lo unidos que se encuentran los reyes de España con sus hijas, aunque quedaba especialmente claro en el momento en el que la princesa Leonor y la infanta Sofía tomaban la palabra, proponiendo un emotivo y sincero brindis en honor a sus padres durante los actos del décimo aniversario de su proclamación.

