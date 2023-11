La reina Letizia lleva su look más navideño con capa y cede el protagonismo a la princesa Leonor

Este 29 de noviembre de 2023 los reyes Felipe VI y Letizia han presidido, acompañados de la princesa Leonor, la Apertura de la XV Legislatura, que comenzó el pasado 17 de agosto de 2023 con la sesión constitutiva.

Se trata de un día importante para la historia de España en el que el Congreso de los Diputados aprueba la investidura del presidente del Gobierno, que tuvo lugar el pasado 16 de noviembre, así como de los miembros del Ejecutivo que el 21 de noviembre ya prometieron sus cargos frente al rey Felipe VI.

Para la ocasión, la reina Letizia ha optado por un look muy elegante que recuerda a la época navideña en la que nos adentramos. Sin embargo, el foco ha estado puesto en la heredera del trono, no solo por su simple presencia, sino porque la princesa Leonor ha llevado un look inspirado en su madre que ha captado toda la atención mediática.

Mientras que la princesa de Asturias ha optado por el color verde botella, que es tendencia entre las autoridades, la reina ha optado por otro tono muy navideño: un rojo burdeos muy favorecedor.

La princesa Leonor con la reina Letizia en la sesión de apertura de la XV legislatura EFE

En definitiva, doña Letizia ha lucido un vestido de este tono, de corte midi con vuelo, con manga larga y cuello redondo, firmado por Carolina Herrera, una de sus firmas fetiche. Se trata de un diseño que estrenó en abril de 2022 en otra ocasión muy especial, pero en Reino Unido, en una reunión con el rey Carlos III.

Además, ha rematado el estilismo con una capa asimétrica de color negro con pelo de Carolina Herrera y unos zapatos de salón a juego con el vestido y con acabado brillante de Magrit, así como unos pendientes de Gold&Roses.

La reina Letizia y la princesa Leonor a su llegada a la Solemne Sesión de Apertura de las Cortes Generales de la XV Legislatura, en el Congreso de los Diputados. Raúl Terrel / EP

Sin duda, se trata de un estilismo muy sofisticado pero que, al lado del que ha lucido este mismo día la princesa Leonor, es mucho más sencillo. De esta manera, la reina estaría cediendo el protagonismo a la princesa Leonor, que apunta a ser el nuevo icono de estilo de la Casa Real.

