De la reina Letizia a Isabel Díaz Ayuso: famosas que han coincidido con el mismo vestido en un evento

Hablamos de 'fashion drama' cuando nos referimos a todas aquellas situaciones estilísticas que te juegan una mala pasada (y que nos puede ocurrir a cualquiera, incluso a las 'celebrities'). Ejemplo de ello serían momentos tan típicos como el de dejarse la etiqueta colgada en una prenda recién estrenada, tropezarse con el bajo de los pantalones y que se rompa o mancharse el vestido según llegas a una fiesta... Y, entre todas ellas, no podemos pasar por alto la anécdota de coincidir con alguien a la hora de llevar un look en un evento, algo que es más frecuente de lo que nos pensamos...

Ante esta situación, en la que, casualmente, hemos llevado la misma prenda que otra persona, la mejor manera de reaccionar es tomándoselo con humor, como así hizo doña Letizia cuando coincidió llevando el mismo vestido que una galardonada en los Premios Reina Letizia 2021, en Mérida. Para la ocasión, la reina llevó un vestido bicolor de Mango, en el que también confió Inmaculada Vivas Tesón, que recibía una mención especial por su trayectoria profesional en el trabajo de las personas con discapacidad. Este momento no tardaría en hacerse viral por la divertida reacción que ambas mujeres tuvieron ante la coincidencia del estilismo.

La reina Letizia e Inmaculada Vivas Tesón con el mismo vestido de Mango Europa Press

Por otro lado, otra mujer que ha protagonizado el ejemplo más reciente de este tipo de situación ha sido Isabel Díaz Ayuso, que para celebrar el 2 de mayo en Madrid apostó por un vestido rojo inspirado en un mantón de manila. Este diseño, casualmente, también lo llevó otra política del mismo partido, quien se cambió de ropa en cuanto se dio cuenta. Sin embargo, ellas no han sido las únicas. Repasamos las coincidencias estilísticas más llamativas de los últimos años.

Noelia Núñez junto a Isabel Díaz Ayuso, tras haberse cambiado de vestido Twitter / @noelia_n

Shakira y Pink

Era el año 2009 cuando Shakira y Pink acudieron a los MTV Music Awards, celebrados en Nueva York, con el mismo vestido. Ambas eligieron un diseño de Balmain de corte mini, escote de palabra de honor y de cuero decorado con finas cadenas por todo el cuerpo. Su reacción, sin duda, estuvo cargada de humor.

Pink y Shakira acuden a los MTV Music Awards 2009 con el mismo vestido de Balmain Wireimage / Getty

Sara Carbonero y Leandra Medine

El 'front row' de un desfile se convierte en todo un escaparate de tendencias que lucen las mujeres con más estilo del momento. Y, por tanto, también existen muchas posibilidades de coincidir luciendo el mismo look que otra invitada al 'fashion show'. Esto fue lo que ocurrió a Sara Carbonero en un desfile de Burberry en Londres en 2017.

La periodista acudió al desfile con un look de la firma protagonizado por un pantalón de rayas, camisa de flores y una bonita chaqueta, de estilo kimono, con estampado paisley, con la que lograba dar ese toque 'boho' que tanto le gusta. No obstante, Sara Carbonero no fue la única en apostar por este 'oufit', pues la escritora y bloguera estadounidense Leandra Medine eligió exactamente el mismo estilismo.

"Coincidir en el mismo acto con el mismo look que alguien es una faena, salvo que sea Leandra Medine", confesó Sara Carbonero en una publicación de Instagram en la que aparecía posando junto a la estadounidense.

Mariah Carey y Whitney Houston

Nos remontamos a 1998 para recordar un icónico momento, protagonizado por Mariah Carey y Whitney Houston. Las cantantes se subieron al escenario de los MTV Awards con el mismo vestido: un diseño de Vera Wang de color marrón chocolate, con escote en pico, bajo asimétrico y una larga cola.

Mariah Carey and Whitney Houston en los MTV Awards de 1998 Wireimage / Getty

Pepa Muñoz y Teresa de la Cierva

Una de las bodas más relevantes de 2024 en España ha sido la de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. La celebración del enlace contó con gran expectación mediática por la lista de invitados, que sorprendieron con estilismos de lo más originales. Sin embargo, la chef Pepa Muñoz y la periodista Teresa de la Cierva sufrieron su propio 'tierra, trágame' al llevar un 'outfit' igual.

La pieza en cuestión pertenece a Carolina Herrera y se caracteriza por ser de color blanco con un estampado floral, en color verde y morado. En este caso, Teresa de la Cierva llevó el 'print' en un vestido de corte recto, manga larga y falda plisada, mientras que Pepa Muñoz prefirió un 'dos piezas'. Sin embargo, la coincidencia entre ambas no pasó desapercibida.

Teresa de la Cierva y la chef Pepa Muñoz lucieron el mismo estampado en la boda de Almeida y Teresa Urquijo Europa Press

Isabel Rodríguez y María Dueñas

Otro de los días históricos de España más recientes fue el de la jura de la Constitución de la princesa Leonor ante las Cortes Generales por motivo de su 18º cumpleaños.

Las invitadas al acto dejaron diferentes lecciones estilísticas que protagonizaron titulares en las principales revistas de moda y periódicos, sin embargo una de las más recordadas fue la coincidencia de los looks de dos invitadas en el besamanos posterior.

Isabel Rodríguez, entonces ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, y María Dueñas, violinista de fama internacional llevaron un vestido dividido en tres colores, con la parte de arriba en beige y detalles de hombreras, una falda negra y una cinturilla en naranja. Un diseño muy original que se adaptaba al protocolo que había marcado la Casa Real para este acto.

Isabel Rodríguez y María Dueñas coinciden en el vestido EFE/RTVE

Sara Sampaio y Emily Ratjkowski

Dos de las modelos más cotizadas del momento, como son Sara Sampaio y Emily Ratajkowski, asistieron en 1015 a una fiesta de una revista deportiva internacional con el mismo vestido: un diseño de color rojo con escote halter y 'cut-outs' de lo más original.

En el caso de Ratajkowski, la modelo lo adaptó a su gusto dejándolo más corto, mientras que Sampaio optó por dejarlo de la forma original.

Sara Sampaio y Emily Ratajkowski con el mismo vestido naranja Rick Diamond / Getty

Isabel Preysler y Bárbara Pan de Soraluce

Con motivo de la inauguración de la exposición Maestras en el Museo Thyssen-Bornemisza, que tuvo lugar hasta el 4 de febrero de 2024, Isabel Preysler lució un vestido de color negro con estampado floral de lo más elegante.

A la cita, Preysler acudió junto a su hija, Tamara Falcó, y llevó el mismo atuendo, firmado por Carolina Herrera, que su amiga Bárbara Pan de Soraluce, empresaria española. Lejos de percibir esta anécdota como algo incómodo, las dos mujeres se lo tomaron con muchísimo humor, tal y como la marquesa de Griñón publicó en las Stories de su Instagram, en una foto en la que las dos posaban: "Twinning'.

Isabel Presyler y Bárbara Pan de Soraluce con el mismo vestido Instagram / @tamara_falco

Miley Cyrus y Kim Cattral

Este 'fashion drama' ha tenido también su protagonismo en la ficción. Concretamente, en la segunda entrega de Sexo en Nueva York, Miley Cyrus y Kim Cattral parodiaban este momento de coincidir con el mismo look en una alfombra roja. Icónico.

Miley Cyrus y Kim Cattral en la película 'Sexo en Nueva York 2' parodian llevar el mismo look a una alfombra roja Marcel Thomas / Getty

