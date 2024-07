La reina Letizia le entrega un premio a Michael Douglas con un vestido lencero plateado que marca abdominales

Tras su breve estancia en París para asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, los reyes han vuelto a España, y Letizia lo ha hecho por todo lo alto desplazándose hasta Palma de Mallorca que, como todos los años, presidió la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest 2024 donde le entregó el premio Master of Cinema 2024 a Michael Douglas, que fue precedido con un vídeo homenaje al actor.

Estos premios se han convertido en uno de los favoritos de la reina, donde se deja llevar por el ambiente relajado y algo más informal para lucir sus vestidos más atrevidos que siempre acaban en boca de todos. Desde el 2019, esta cita marca el comienzo de sus vacaciones en las Islas Baleares, donde tampoco faltarán las recepciones, posados familiares y alguna que otra aparición sorpresa.

En estos últimos años, se ha decantado por looks más arriesgados a los que nos tiene acostumbrados, como el vestido lencero negro de & Other Stories de escote 'halter' que combinó con unas sandalias planas decoradas con conchas y que se convirtió en la obsesión de aquel verano.

El look más sexy y en tendencia de Letizia

Este año, ha vuelto a recurrir a la fórmula estrella del vestido lencero, pero de una forma mucho más sexy, estrenando uno de los looks de Hugo Boss en gris perla con un escote muy original, pero que, por desgracia, está totalmente agotado.

La reina Letizia en la clausura de la 14ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest 2024 Europa Press

Una de las cosas que más han llamado la atención de este diseño es su escote doble con el cuello en 'V' muy pronunciado, algo que Letizia siempre trata de evitar modificando las prendas para que sean más recatadas y acordes con el protocolo de vestimenta de la familia real.

Por otro lado, el corte midi y fluido del vestido hace que se marque su silueta, con el que la reina presume de vientre plano mientras marca abdominales, como pudimos comprobar cuando saludaba a Michael Douglas a su llegada. Aunque el diseño está fuera de stock en la página web de la marca, todavía podemos hacernos con él en Farfetch con un 30 % de descuento, quedándose a 326 euros.

El look lo acompañó con unas sandalias plateadas de Mango que también estrenaba, con un tacón bloque de 5,5 centímetros, dejando a un lado los stilletos mientras termina de recuperarse de su lesión en el pie que, hasta hace dos semanas, le hacía llevar calzado cómodo y plano. Al igual que ha pasado con el vestido, estas sandalias están a punto de agotarse, y es que con un precio de 35,99 euros (77010262-GABY-LM), es difícil resistirse.

La reina Letizia junto a Michael Douglas en la clausura de la 14ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest 2024 Agencia EFE | EFE

A juego, también llevó un bolso de mano nuevo de lentejuelas metalizadas, que combinó con los pendientes de la firma creada por la actriz Bárbara Goenaga, hechos con plata de ley y compuesto por 114 topacios engastados que forman dos rombos entrelazados, con un precio 290 euros. Por supuesto, tampoco faltó su anillo de Coreterno.

Que la reina haya escogido un 'total look' en este tono no es casualidad, ya que se ha convertido en una de las grandes tendencias del año que ya comenzó a ser visible en invierno pasado. El plateado desbanca al dorado en la joyería, pero no solo se queda ahí, también lo veremos en zapatos, bolsos, pantalones e incluso los vestidos más románticos.

Esta tarde volveremos a ver a los reyes junto a la reina Sofía en el Palacio de Marivent para la recepción que cada año ofrecen a una representación de la sociedad balear. En ella, Letizia siempre nos regala sus mejores looks veraniegos que al final se acaban convirtiendo en el uniforme de la temporada para las ocasiones más especiales.

