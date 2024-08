La reina Letizia le 'copia' el vestido a Massiel cuando ganó Eurovisión

El verano de Letizia está siendo más intenso de lo esperado. La reina ha tenido que compaginar los actos en Mallorca a los que siempre acude en agosto —como la ceremonia de clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest o la tradicional recepción en el Palacio de Marivent— con la presencia de la familia real en los Juegos Olímpicos, donde se turnaba con la princesa Leonor y la infanta Sofía para apoyar a los participantes españoles.

Ha sido en este fin de semana cuando por fin todos han podido reunirse en la isla balear, apareciendo por sorpresa anoche junto a la reina Sofía y su hermana, Irene de Grecia, para cenar en el restaurante Mía. Para esta reunión familiar, todos optaron por un look bastante desenfadado, incluyendo también al rey Felipe VI, que dio una lección de estilo a todos los hombres con una camisa de lino fluida y unos pantalones negros.

El estilismo de sus hijas también sorprendió, y es que mientras Sofía le pidió un vestido verde prestado, Leonor se sumó a una de las últimas tendencias en redes sociales que ama la generación Z y apareció con un vestido 'boho' blanco con estampado azul inspirado en Mamma Mia.

La reina Letizia, por su parte, decidió estrenar una de las prendas más especiales con los que la hemos visto, y es que parece que las victorias españolas que presenció durante los Juegos Olímpicos le inspiró para llevar uno de los looks más representativos de otro hito español relacionado con la música.

La reina Letizia durante sus vacaciones en Mallorca, 2024 Europa Press

Letizia aprovechó la ocasión para estrenar un vestido que a los eurovisivos no les ha pasado desapercibido. Se trata de una prenda de largo midi con escote 'halter' y entallado a la cintura con un estampado de flores rosas muy sesentero, que se parece mucho al diseño con el que Massiel se llevó la victoria en 1968 en Eurovisión.

El vestido original lo creó el diseñador André Courrèges, con un precio de 40.000 pesetas y tuvo que pagarlo la propia artista de su bolsillo. Si lo pasamos a euros, son 240 €, sin embargo, si tenemos en cuenta la inflación, hoy habría costado unos 5.586 euros. Conseguirlo no fue tarea fácil, ya que Massiel se recorrió muchísimas tiendas de París con el objetivo de conseguir un look en Dior, pero tras no ser atendidas de forma correcta, acudieron a la casa Courrèges.

Massiel en Eurovisión 1968 Getty Images

Para completar el look, la reina volvió a apostar por el tradicional estampado de lenguas mallorquinas con el monedero Ikat en rosa de Feel Mallorca (47 €) y las sandalias planas Gala de la marca española Pedro García, con cintas doradas trenzadas, que tienen un precio de 450 euros. Con esta elección, Letizia se decanta de nuevo por el calzado bajo debido a sus dolencias en el pie y no se descarta que pase un tiempo hasta que la volvamos a ver con tacones altos.

