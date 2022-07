A media mañana los reyes han presidido la entrega de las becas de postgrado en el extranjero de la Fundación 'la Caixa', otorgadas a los 120 universitarios seleccionados en la convocatoria de 2021, que tiene por objetivo el fomento del talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en las mejores universidades del mundo.

En medio de esta ola de calor (aunque hoy nos ha dado una ligera tregua), la reina Letizia se ha decantado por un diseño muy fresco y actual, perfecto para hacer frente a las altas temperaturas en un look más informal del que nos tiene acostumbrados en este tipo de eventos.

Siguiendo una de sus máximas, Letizia ha rescatado de su armario un vestido 'low cost' que ya había estrenado anteriormente, con un diseño que pese a ser más para el día a día, le daban un toque elegante.

Los reyes en la ceremonia de entrega de las becas de la Fundación “la Caixa”. GTRES

Se trata de un vestido firmado por Massimo Dutti que llevó por primera vez en Asturias durante la gira que hicieron en el 2020 por España para comprobar los efectos de la pandemia. Es una prenda que pertenece a la colección otoño/invierno 2019 de la firma y cuyo precio en su momento era de 99,95 euros.

Su diseño de corte midi y fluido lo hacen de lo más fresco, mientras que el 'animal print' de beige sobre negro consiguen que, casi tres años después, siga en plena tendencia.

En esta ocasión lo ha combinado con unas alpargatas a tono con plataforma (su calzado predilecto para el verano) de Macarena Shoes, una de sus firmas de cabecera. Por otro lado, nos ha llamado mucho la atención el diseño cordón con flecos, ya que tiene el mismo estampado que el vestido.

La reina Letizia en la ceremonia de entrega de las becas de la Fundación “la Caixa”. GTRES

En su look 'beauty', vemos que Letizia le ha robado uno de sus productos favoritos a su sobrina Victoria Federica: los polvos de sol. Para este evento, la reina ha querido presumir de look bronceado y no ha escatimado en el 'bronzer' tanto en sus pómulos como en la frente.

Para las joyas, se ha decantado por su eterno anillo dorado de Karen Hallam que nunca se quita y unos pendientes circulares de oro que lleva engarzado un aro dorado dentro del otro. Dos opciones bastante discretas.

Tras los dos grandes estrenos que hizo en los Premios Princesa de Girona, Letizia ha decidido reciclar look. Estaremos atentas, ya que el viernes tiene dos nuevas citas sociales. Primero audiencia con un medio de comunicación y después, con una representación de la plataforma estatal de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo.

