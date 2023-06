Rebajas de verano: ¿a qué hora es mejor ir a comprar? ¿Cómo evitar que me engañen con el precio?

Las rebajas son época de consumir, y por ello, las aglomeraciones a la hora de comprar aumentan, pero no te preocupes, porque existen ciertas franjas horarias en las que es más cómodo entrar en una tienda y probarse la ropa sin agobiarse. Tomando como ejemplo a España, y haciendo hincapié en firmas como Zara, el mejor momento para entrar en la tienda es a primera hora de la mañana, más o menos sobre las 10:00 horas. Entonces, los establecimientos no están especialmente concurridos, y, por tanto, uno puede ver tranquilamente los descuentos .

Otra hora ideal para ir de rebajas es un poco antes del cierre, es decir, sobre las 21:00 o las 22:00 horas en función de la tienda, y durante la hora de la comida es buena opción también, porque ahí hay ausencia de clientes, entre las 14:00 y las 16:00 horas de la tarde. Eso sí, una recomendación es que si acudes a hacer tus compras en la hora de la comida, evita entretenerte mucho porque a partir de las 16:00 horas y hasta las 20:00 horas es cuando más gente suele haber.

No todo el mundo puede seguir este horario de lunes a viernes, ya que para muchos es muy difícil aprovechar las rebajas entre semana por temas de jornada laboral. En esos casos, la idea sería ir en fin de semana, pero claro, asumiendo muchas aglomeraciones debido a la mayor disponibilidad libre de la gente. Otra alternativa para aquellos con menos tiempo es comprar por medio de la página web. En ellas, al igual que en las tiendas físicas, hay descuentos desde un 20 % hasta un 40 %, e incluso algunos productos están rebajados a más de un 50 %.

Clientes en tienda Zara Freepik

Los engaños de las tiendas en rebajas: trucos comunes y cómo detectarlos

No cambiar los productos defectuosos. Algunas tiendas ofrecen solo como alternativa de cambio un vale de compra, cuando desde la asociación de consumidores insisten en que si el establecimiento cuenta con otro producto igual, la tienda está obligado a dártelo.

Anunciar más descuentos de los que se aplican. El descuento sobre el producto debe ser el anunciado, por tanto, no se puede aumentar para atraer al consumidor. A pesar de esto, el 88% de los clientes aseguran haber observado promociones falsas en temporada de rebajas.

Hacer publicidad engañosa. Los artículos con descuento tienen que ser de al menos el 50% del total de la tienda, para así poder confirmar que el local se encuentra en periodo de rebajas. Si la bajada de precios afecta a menos de la mitad del stock no son rebajas, sino descuentos puntuales.

Vender ropa que antes no tenían en la tienda. Muchas firmas de moda fabrican o compran productos para comercializarlos exclusivamente durante las rebajas. De esta manera venden los productos como "rebajados" cuando en realidad no lo están porque antes no existían en la tienda.

Esconder los productos rebajados. A veces los productos en oferta son muy difíciles de encontrar por los consumidores. Muchos establecimientos estiran el periodo de rebajas hasta dos meses aunque les queden muy pocos artículos con descuento, pero en cualquier caso, este hecho puede acarrearles una multa.

Impedir pagar con tarjeta los productos rebajados. Si en la entrada de la tienda existen logotipos de VISA, Mastercard, American Express entre muchas otras, esto significa que la tienda sí que acepta su uso, por lo que no les está permitido el rechazo al pago con tarjeta.

Los productos no rebajados se ponen junto a los que sí lo están. Es un truco para dar la sensación a los clientes de que la zona de rebajas del establecimiento es mayor, y, de paso, creer que los precios que marcan todas las etiquetas tienen un porcentaje de descuento.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter