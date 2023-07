Cinco prendas de las rebajas de Bershka que son el básico de armario que estabas buscando

Las rebajas de Bershka son el momento perfecto para hacernos con los básicos de la temporada que nos ayudarán a construir los mejores looks. Es cierto que esta firma tiene un aspecto más juvenil que no siempre casa con nuestro estilo, siendo más difícil que nos enamore con una prenda (¡como sí nos ocurrió con la falda midi más buscada de Pedro del Hierro!); pero, también, que bebe de las tendencias más buscadas para que sus colecciones siempre estén a la altura de las usuarias, ya sean porque apuesten por conjuntos completos o, como nosotras, que busquen las prendas que todas necesitamos en en nuestro armario para perfeccionar cualquier look.

En nuestro vestidor, los pantalones vaqueros son un básico que nos sacan de cualquier apuro. Los tenemos en diversos estilos y tonos para poder combinarlos con todo tipo de prendas. Así que, no dudamos en añadir uno nuevo tras haber visto los mom fit rebajados en Bershka que nos llevamos a casa por solo 13 euros.

Los vaqueros anchos son una apuesta segura para próximas temporadas Bershka

Datos estructurados producto Nombre: Jeans mom Descripción: Pantalón vaquero básico mon fit con cintura alta y detalles de bolsillos en la parte delantera y en la trasera. Están disponibles en varios tonos y larguras. Marca: Bershka Rating: 4.1 Autor del rating: 20deCompras Precio: 12.99 Imagen:

Este verano, los mule blancos no deben faltar en ningún armario: son una de las apuestas estivales más fuertes y, también, más cómodas, porque, aunque tengan taconazo de 9 centímetros como estos de Bershka, la plataforma y la forma de zueco alivian la altura. ¿Lo mejor? Combinan con ‘to-do’: vaqueros (largos o shorts), faldas, vestidos... ¡y hasta con los vestidos de crochet que volvió a poner de moda Aitana tras su viaje a Republica Dominicana!

Al llevar plataforma, la comodidad está asegurada. Bershka

Datos estructurados producto Nombre: Mule tacón plataforma Descripción: Zapato de tacón con plataforma de color blanco con platilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. Marca: Bershka Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 15.99 Imagen:

Y no es porque sea tendencia de este verano, sino de todos, las faldas largas de rib no deben faltar en tu armario. Esta negra, elegante, cómoda y muy versátil, nos encanta por dos motivos: el primero, porque su gran abertura lateral que alarga la pierna que deja al aire; dos, ¡porque cuesta menos de 10 euros!

El tejido tipo canalé ayuda a potenciar nuestras curvas naturales. Bershka

Datos estructurados producto Nombre: Falda midi rib Descripción: Falda larga con abertura lateral hasta la ingle en color negro y de tejido rib. La cintura es de goma elástica. Marca: Bershka Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 9.99 Imagen:

Aunque quizás tengamos que esperar un poco para estrenarla, la blazer naranja que hemos encontrado en las rebajas de Bershka se viene directa a nuestro armario. Cruzada, con un corte regular fit y un color naranja que no puede gustarnos más y que nos anima a apostar por conjuntos vitamina para levantar el ánimo.

Un color alegre que podremos usar en próximas temporadas. Bershka

Datos estructurados producto Nombre: Blazer tailoring cruzada regular fit corte femenino Descripción: Blazer cruzada con corte regular fit en color naranja con botonadura delantera y detalle de falsos bolsillos. Tiene corte recto femenino. Marca: Bershka Rating: 4.1 Autor del rating: 20deCompras Precio: 15.99 Imagen:

Y no puede faltar un bolso entre nuestras adquisiciones de rebajas, más si necesitamos uno como el bolso de hombro en verde pastel con efecto estampado de piel. Una propuesta muy veraniega y práctica que, pese a no tener un tamaño muy grande, es suficiente para llevar nuestras pertenencias y tener una alternativa a nuestro favorito de rafia.

Algo más grande que las propuestas 'mini' en las que no nos cabe ni el móvil. Bershka

Datos estructurados producto Nombre: Bolso asa Descripción: Bolso de asa para hombro en color verde con efecto piel. Las hebillas tienes una B, de la marca para unir el asa con la parte más grande del bolso. Marca: Bershka Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 7.99 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Bershka y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.