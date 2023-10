Quién viste a la princesa Leonor en la jura de la Constitución: Los diseñadores de moda favoritos de la Casa Real

Los estilistas de la Casa Real española que perfilan hasta el último detalle los looks de personalidades de la talla de Letizia Ortiz, la princesa Leonor o la infanta Sofia, son uno de los secretos de Estado mejor guardados. No será hasta mañana, durante la jura de la Constitución de la primogénita del rey Felipe VI, donde prometerá desempeñar fielmente sus funciones, respetar la Carta Magna y las leyes, así como los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y ser leal al rey, cuando se sepa cuál es el estilismo elegido por el séquito de profesionales para esta ocasión transcendental en la historia de España.

En cualquier caso, lo que sí se sabe es cuáles son los diseñadores de alta costura, así como las marcas de ropa 'made in Spain' favoritas por sus majestades. Desde el vestido verde de inspiración trapantojo de Cherubina, o el look camisero de Polin et Moi, una firma que nació en 2015 de la mano de los hermanos Víctor y Nuria Hernández, hasta unas alpargatas negras hechas a medida de calzados Picón, situado en en Caravaca de la Cruz (Murcia), especializada en alpargatas fabricadas a mano y con materiales 100% naturales.

Pero sin lugar a dudas, destaca Moisés Nieto. El creador jienense vistió a Leonor de Borbón con un vestido de corte 'peplum' en tono azul, en honor a Oviedo, para los Premios Princesa de Asturias de este año, con manga francesa, parte superior en tejido tweed y falda de tul plisada. Comparte gusto con su madre, Letizia Ortiz, que vistió del mismo diseñador este mismo año en la inauguración de ARCO 2023.

La princesa Leonor y la infanta Sofía posan en el internado UWC Atlantic College de Gales, durante la graduación de la heredera. CASA DE SM EL REY

Sin embargo, en su armario también cuelgan prendas de marcas 'fast fashion' tan reconocidas, a la vez que accesibles económicamente, como la sueca H&M. Es más, durante las vacaciones del año pasado en Palma de Mallorca se hizo viral su 'outfit' de Zara, cuyo coste era asequible para todos los bolsillos: 29,95 euros. Sin embargo, en las últimas semanas, también se le ha visto vestida con el uniforme militar de gala del Ejército de Tierra que lució su padre 38 años antes en el desfile del Día de la Hispanidad.

La evolución de la princesa Leonor estos 18 años

La evolución del estilo de la princesa de Asturias se puede definir como el paso de una estética aniñada a una más femenina y refinada. Este proceso se ha podido observar no solo en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, sino que su cambio de armario se ha plasmado en cada una de sus diferentes apariciones. De vestidos confeccionados en tejidos vaporosos, como el tul; decorados con detalles aniñados, como el nido de abeja, los volantes o los bordados florales, que combinaba con zapatos bajos, tipo manoletinas, ha pasado a lucir trajes de chaqueta o vestidos más entallados y con discretos escotes, a los que añade salones de tacón y bolsos tipo cartera.

La princesa Leonor conversa en el vestuario con alguna de las jugadoras de la selección femenina de fútbol, tras un partido contra el combinado danés celebrado en 2022. CASA DE SM EL REY

Sin lugar a dudas, el año 2019 está marcado en su calendario por ser el primero al que la princesa Leonor y la infanta Sofía asistían como invitadas a los Premios Princesa de Asturias. Pero para la futura reina de España era un día todavía más importante, ya que sería la primera vez que diera su discurso en los premios Princesa de Asturias. Fue a los 13 años, a pocos días de cumplir los catorce, la misma edad que tenía su padre, el rey Don Felipe, cuando lo entonó en 1981.

El 18 de octubre de 2019, la princesa Leonor tomaba la palabra en los premios Princesa de Asturias para pronunciar su primer discurso. CASA DE SM EL REY

Fue en 2021 cuando a diferencia de su hermana Sofía, todavía con una imagen fiel a su estética más infantil, Leonor muestra su lado más sofisticado a sus dieciséis años. Fiel a las tendencias al escoger un tejido geométrico a base de estampado de cuadros, la princesa de Asturias luce un vestido corto, dejando ya de lado el corte midi; de cuello redondo, manga corta y detalle de volantes en la falda. A sus pies, también se percibe una evolución: del zapato plano ha pasado al clásico salón negro, pero de media altura.

Ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, año 2021. leonorandsofia

El año pasado fue uno de los más importantes en cuanto a la evolución de estilo de la princesa Leonor. En la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias 2022 se pudo observar la madurez estilística a sus recién cumplidos diecisiete años. En este acto, ya se pueden comprobar las pinceladas sofisticadas y femeninas de un look tendencia al apostar por el binomio blanco y negro. El vestido, de estampado tropical a base de hojas, de corte por encima de la rodilla, lo combinó con unos salones en negro, y tacón. El recogido, de aire desenfadado, aportó sobriedad al estilismo.

En los Premios Princesa de Girona, celebrada en Cornellà de Llobregat (Barcelona), la princesa Leonor volvió a ser el foco de atención, con un vestido clásico con falda de vuelo, escote Bardot, hombros cruzados y espalda descubierta. El color elegido ha sido un tono azul celeste de lo más delicado. El vestido es de la firma española Miphai y costaba 195 euros.

La princesa Leonor pronuncia un discurso durante la ceremonia de entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona (FPdGi). TONI ALBIR / EFE

El diseñador de alta costura favorito de la Casa Real

De lo que no cabe duda es que la consolidada relación entre el diseñador Lorenzo Caprile y Letizia Ortiz. El modista de origen madrileño, aunque nacionalizado en Italia, es el encargado de los diseños de las celebraciones más importantes de nuestro país y, por supuesto, de aquellas relacionadas con la Casa Real, vistiendo también a las infantas Cristina y Elena, así como a Victoria Federica.

Sin duda, una de las piezas que jamás se podrá olvidar es el ya icónico vestido rojo que Letizia Ortiz llevó a la boda de Federico de Dinamarca con Mary Donaldson en el año 2004. Un vestido de seda, cola de tul, líneas rectas, cuerpo drapeado, escote bardot y mangas semitransparentes. Tampoco se puede olvidar aquel corpiño de seda valenciana estampado que Letizia llevó junto a una falda roja en la cena de gala previa a la boda de los daneses, también a cargo de Caprile.

La reina Letizia con un espectacular vestido rojo de Lorenzo Caprile.

