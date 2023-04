De zapatillas de deporte a vestidos de noche, estas son las prendas con las que podrás ganar miles de euros en el mercado de segunda mano

El mercado de reventa en general, y de moda en particular, sigue aumentando y cada vez son más quienes han convertido sus armarios en una mina de inversión. Descubre qué prendas y accesorios te harán ganar dinero y de paso, glamour.

Según el informe 'What an Accelerating Secondhand Market Means for Fashion Brands and Retailers' llevado a cabo por Boston Consulting Group (BCG) y Vestiaire Collective, el valor estimado del mercado de compraventa de ropa, calzado y accesorios de segunda mano oscila entre los 100.000 y 120.000 millones de dólares en todo el mundo, tres veces más que en 2020.

El mercado de segunda mano ya representa entre el 3% y el 5% del sector global de la ropa, el calzado y los accesorios y podría crecer hasta el 40%. De hecho, en la actualidad los artículos de segunda mano constituyen aproximadamente una cuarta parte de los armarios de los consumidores de segunda mano y se espera que para 2023 constituyan el 27% de los armarios de un comprador medio. Los de la generación Z son los más propensos a comprar (31%) y vender (44%) artículos de segunda mano, seguidos de cerca por los millennials.

"En estos momentos, se puede afirmar que los consumidores han adoptado la segunda mano y está cambiando la forma de comprar y vender su ropa. Existe una enorme oportunidad para que las marcas que se introduzcan en este mercado capten nuevos clientes y, al mismo tiempo, atraigan a los compradores existentes motivados por la sostenibilidad, la asequibilidad y la exclusividad", señala Sarah Willersdorf, directora mundial de lujo de BCG y coautora del informe.

Como explica Rati Sahi Levesque, presidenta de The RealReal, la reventa se ha vuelto 'mainstream', y el sector del lujo cuenta con algo que le distingue de los demás: todas las demografías quieren participar en este sector. "Desde la generación Z hasta la 'silent generation' (nacidos hasta 1945), todas aumentaron su apuesta por el lujo de segunda mano en 2021 y, como resultado, casi todas las marcas vieron un aumento en el valor de reventa. Volver a conectarse con el traspaso que ocurre entre generaciones, el deseo de piezas únicas que sean auténticas para el estilo personal y los cambios en los comportamientos de compra que impulsan a más compradores y consignatarios a la reventa de lujo", explica.

Piezas con las que 'triunfar'

Las marcas de vaqueros por la que obtendrás mejores resultados son las preferidas de las celebridades: Rag & Bone, J Brand... son las preferidas por los millennials para revender para obtener beneficios.

El bolso que más se está vendiendo en estos momentos es el modelo Baguette de Fendi, pero teniendo en cuenta que el clásico medium Classic Flap de Chanel ha aumentado un 16 % su precio, sin duda este bolso es la mejor inversión para quienes quieran ganar un extra con su armario.

Medium classic flap, de Chanel D.R.

Las joyas de Tiffany & CO son una apuesta segura, especialmente las procedentes de la colección. Por su lado, Pilar Lobato, fundadora de Joyas Antiguas Sardinero y experta en piezas vintage, recomienda empezar a invertir en joyas que vayan a tener un gran significado toda nuestra vida y que guardaremos para siempre como un anillo de pedida, un colgante especial o unos pendientes de diamantes que podrán llevar nuestras hijas o nietas en su boda.

Sin duda son los vestidos vintage de Gaultier los que mejores beneficios obtienen en la reventa gracias al boom de la marca por a figuras como Bella Hadid y Kendall Jenner, que no paran de lucir este tipo de diseños. Sus búsquedas, según The RealReal, han aumentado más de un 70 %, y aseguran que puedes ganar más de 2.000 euros con ellos. De hecho, los vestidos son la compra preferida de los que por primera vez se lanzan a esta aventura, por lo que los diseños de Gaultier son una apuesta segura. Los de Thierry Mugler también están muy de moda, aunque si tu presupuesto es limitado, te recomendamos que esperes a la colaboración de H&M con Mugler, pues seguro que podrás hacerte con alguna prenda cuyo valor incrementará gracias a la alta demanda que tendrá la colección.

De hecho, The RealReal indica que los diseños 'sold out' atraen más del

50 % de las compras, por lo que no dudes en hacerte con prendas de la colaboración del titán sueco y Mugler. Dentro de esta gama de productos agotados es la manta Avalon de Hermès la que mejores resultados te dará. El interés ha aumentado un 27 %, y sin duda tiene mucho que ver el que Meghan Markle tenga una en su casa, tal y como hemos comprobado en su docuserie de Netflix.

Meghan Markle en una escena del documental de Netflix con la famosa manta de Hermès. D.R.

Aunque lo habitual es que las deportivas Nike sean las más aclamadas, especialmente ahora que la película Air arrasa en el cine, los diseños de New Balance son los más buscados, por lo que no dudes en hacerte con diseños especiales de la marca para tener una inversión segura. "Cuando Aime Leon Dore fue nombrado director creativo de New Balance, apostó por su estética depurada para darle una vuelta a diseños como el icónico 550, que ahora ha aumentado tanto su popularidad como la de la marca. Este año, New Balance ha logrado algo que el resto de competidores no han conseguido: aumentar su demanda y el valor por los diseños básicos y coloridos", explica Sean Conway, experto en deportivas y streetwear de The RealReal.

New Balance 550 D.R.

