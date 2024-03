Errores y aciertos en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024

Este 10 de marzo, el Teatro Dolby de Los Ángeles vuelve a reunir a las personalidades más importantes del mundo del cine. Los Premios Oscar, otorgados por la Academia americana de cine, son los galardones más importantes a nivel internacional. Por ese motivo la alfombra roja de los mismos es la más esperada del año, la que más glamour respira y donde las actrices se emplean a fondo y se ponen los vestidos más espectaculares y las joyas más exclusivas.

Esta noche analizamos los looks de las actrices que por allí desfilen y te contamos las mejor y peor vestidas según el criterio de nuestra redacción, que no tiene que coincidir con el de nuestras lectoras y lectores.

OK. Nikki Novak

La actriz Nikki Novak en la alfombra roja de los Oscar Getty Images

La actriz y presentadora Nikki Novak ha sido una de las primeras en llegar al Teatro Dolby de Los Ángeles enfundada en un vestido palabra de honor, rosa de tul cuajado de volantes desde la cintura al suelo. En este caso el más es más le funciona a la perfección ya que encaja perfectamente con lo que se espera de una cita como esta.

Ko. Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens en los Premios Oscar 2024 Getty Images

Vanessa Hudgens ha sido todo un icono de moda para los millennials con sus looks 'boho chic' de Coachella, sin embargo, ha aparecido en esta alfombra roja con un sencillo vestido negro de manga larga y cuello alto con el que presume de embarazo. Después de ver los looks premamá de Rihanna, este se queda demasiado casual para una gala como los premios Oscar. El collar por fuera también resta puntos.

Ok. Laverne Cox

Laverne Cox en la alfombra roja de los premios Oscar 2024 Getty Images

La actriz se ha apuntado a dos de las grandes tendencias de la temporada: los corsés y las capas, dejándonos con un look de 10. Se trata de un diseño de archivo de Mugler y pertenece a su colección otoño-invierno de 1986. Está compuesto por un corsé dorado con un escote en 'V' tan pronunciado que nos deja ver el tiro tan alto de la falda, negra, ajustada y con una ligera cola. Finalmente, lo acompaña con una capa dividida en dos.

Ok. Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis en los Premios Oscar 2024 Getty Images

Quien también apostó por el negro fue Jamie Lee Curtis. Si bien el año pasado nos sorprendió con un vestido de efecto desnudo a sus entonces 64 años, en el 2024 ha optado por algo más sencillo y refinado, un look 'total black' con manga francesa y un brazalete dorado.

Ok. Eva Longoria

Eva Longoria en los Premios Oscar 2024 Getty Images

Longoria se estrena como directora con Flamin' Hot, película biográfica sobre Richard Montañez, el conserje de Frito Lay que afirma haber sido el inventor de estos snacks de Cheetos. Para la alfombra roja, la actriz se ha decantado por un look estilo 'Malefica', con un vestido negro de Tamara Ralph Haute Couture 2024. Las mangas en pico y la silueta ajustada con cola sirena nos ha fascinado.

Ok. Justine Triet

Justine Triet en los Premios Oscar 2024 Mike Coppola/Getty Images

La directora nominada a mejor dirección por Anatomía de una caída nos dejó una lección magistral de cómo actualizar el clásico traje chaqueta, cambiando el hilo blanco de la raya diplomática por tiras de brillantes. Todo un acierto.

Ko. Erika Alexander

Erika Alexander en los Premios Oscar 2024 Getty Images

La actriz estadounidense pisó la alfombra roja con un look bastante peculiar, formado por un vestido blanco muy elegante, al que le ha sumado una falda de tul negra con el bajo degradado en morado, rosa y verde. Una combinación que no ha convencido.

Ok. Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld en los Premios Oscar 2024 Getty Images

El segundo look palabra de honor con capa nos lo trae Hailee Steinfeld, en lo que parece un conjunto que va a triunfar entre las invitadas. La actriz posaba en el 'photocall' con un vestido azul aguamarina, a juego con el chal y el top con estampado de flores en el pecho que mezcla el azul con el dorado.

Ok. Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy en los Oscar 2024 Getty Images

Después de hacer saltar todas las alarmas por su polémica foto en Instagram, la actriz vuelve a la alfombra roja con un impresionante vestido plateado palabra de honor. Mientras que la parte de arriba estaba adornada con apliques de brillos, la falda a capas con forma de escamas se lleva todo el protagonismo.

Ko. Billie Eilish

Billie Eilish en los Oscar 2024 Getty Images

Acaba de salir en la alfombra roja y ya ha generado muchas impresiones. Mientras que algunos califican su look de escolar, bibliotecaria o secretaria, otros tiran de humor y dicen que les recuerda a la señorita Doubtfire o a una catequista. No obstante, su 'total look' de Chanel ha quedado en un segundo plano con el pin de "alto el fuego" en referencia a la guerra de Gaza.

Ok. America Ferrera

America Ferrera en los Oscar 2024 Marleen Moise/Getty Images

Uno de los looks más favorecedores lo ha llevado America Ferrera. La actriz nominada Mejor actriz de reparto por Barbie le ha puesto color a una alfombra roja teñida de luto con un vestido rosa de 'strass' hecho por Versace para ella, de escote 'halter' y forma corazón en el pecho.

Ok. Emma Stone

Emma Stone en los Oscar 2024 Mike Coppola/Getty Images

Sin duda, una de las grandes protagonistas de la noche. La actriz, alabada por crítica y público por Pobres criaturas demuestra que el peplum vuelve a estar de moda con su vestido en color menta, convirtiéndose en una de las mejores vestidas.

Ok. Jodie Foster

Jodie Foster en los Oscar 2024 Gilbert Flores/Getty Images

Foster, nominada a mejor actriz de reparto por Nyad, derrocha elegancia a sus 61 años con un vestido negro de escote 'halter' con top satinado y falda de brillo. Del cuello cae una especie de tela que le da el toque original y novedoso a su look.

Ko. Molly Sims

Molly Sims en los Oscar 2024 Getty Images

La actriz Molly Sims posaba en la alfombra roja con un delicado vestido de gasa en rosa pastel con capa a tono de Georges Chakra. Sin embargo, el escote tan pronunciado con la trenza plateada que lo adorna es un claro y rotundo no.

Ok. Emily Blunt

Emily Blunt en los Oscar 2024 Frederic J. Brown/Getty Images

Todos los ojos están puestos en Emily Blunt gracias Oppenheimer, por la que está nominada a mejor actriz de reparto, aunque el look con el que ha llegado a la gala de los Oscars también ayuda. La interpreté se ha decantado por el color champagne con detalles plateados y los tirantes unos centímetros por encima de los hombros, dejándonos con un vestido muy original.

Ok. Florence Pugh

Florence Pugh en los Oscar 2024 Getty Images

A diferencia de sus looks durante la promoción de Dune: Parte dos, Florence Pugh ha optado por algo más tradicional, aunque, como siempre, le ha dado su toque transgresor. En este caso, la actriz también se decanta por los tirantes flotantes en un vestido plateado, que complementan a una parte de arriba transparente decorada con brillos y detalles en 3D en forma de ondas que salen de su cintura. La prenda está firmada por Del Core para su colección primavera-verano 2024.

Ok. Ariana Grande

Ariana Grande en los Oscar 2024 Getty Images

Acaba de estrenar nuevo disco, Eternal Sunshine, y aun así nos sigue dando sorpresas, esta vez colándose entre las mejores vestidas de los Oscars. Ariana Grande posaba en la alfombra roja con un vestido de diva rosa con fruncidos, de escote palabra de honor y volúmenes en la cadera con el que rinde homenaje a su personaje de Glinda en Wicked.

Ok. Greta Gerwig

Greta Gerwig Marleen Moise/Getty Images

La no nominación de Greta Gerwig ha sido de las más criticadas. No obstante, la directora de Barbie ha derrochado estilo y elegancia en el 'photocall' con un vestido dorado de lentejuelas de tirantes anchos, escote cuadrado y ajustado a la cintura.

Ko. Elsa Pataky

Elsa Pataky y Chris Hemsworth en la alfombra roja de los Oscars 2024 WireImage

Con todo el dolor de nuestro corazón tenemos que darle un ko a Elsa Pataky. La española llegaba junto a su marido, Chris Hemsworth a los Oscars con un vestido blanco repleto de 'cut-outs' y que se nos queda demasiado informal para una gala de este calibre, aunque es innegable que los dos se han convertido en la mejor pareja de la alfombra roja.

Ok. Margot Robbie

Margot Robbie en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024 FREDERIC J. BROWN

Otra de las grandes protagonistas de la noche es Margot Robbie. Todo el mundo esperaba que fuera nominada a Mejor actriz protagonista por Barbie pero, al igual que Greta Gerwig, pasó completamente desapercibida. Por este motivo, la protagonista de la película se ha puesto su particular vestido de la venganza: un escote palabra de honor de lentejuelas y arrugado en la cadera, como una Venus de Milo de luto.

Ok. Carey Mulligan

Carey Mulligan en los Oscars 2024 John Shearer/Getty Images

Carey Mulligan es una de las nominadas a Mejor actriz y ha llegado a la alfombra roja de los Oscars derrochando elegancia con este vestido en blanco y negro de escote corazón palabra de honor, silueta ajustada y cola trompeta a contraste. Lo ha adornado con unos guantes de ópera que le dan el toque especial.

Ko. Zendaya

Zendaya en los Oscar 2024 Getty Images

Es extraño que de demos un ko a Zendaya, sin embargo, la actriz ha dejado el listón tan alto con las premiers de Dune: Parte 2 que este vestido rosa con palmeras se nos queda bastante soso.

Ko. Becky G

Becky G en los Oscar 2024 Getty Images

Si se tratase de los Grammy, sin duda Becky G sería una de las mejores vestidas de la gala, pero estos son los Oscar y su look corsetero con minifalda y cola se queda demasiado informal para una entrega de premios con tanta importancia para el cine como estos.

Ok. Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence en los Oscar 2024 Aliah Anderson/Getty Images

La intérprete, ganadora del Oscar a Mejor actriz por El lado bueno de las cosas, ha rendido homenaje a España en la alfombra roja con un original vestido de lunares negro y blanco con un chal a juego, dejándonos con uno de los looks más originales de la noche.

Ok. Lily Gladstone

Es una de las favoritas para ganar el premio a mejor actriz por su trabajo en 'Los asesinos de la luna'. Aliah Anderson/Getty Images

Lily Gladstone rinde tributo a sus raíces nativas con un look lleno de simbolismo: desde el vestido de terciopelo morado con motivos dibujados con lentejuelas en el escote palabra de honor hasta en su joyería.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.