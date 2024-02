Los vestidos de los Goya 2024 en los que inspirarte para ser la invitada perfecta

El pasado 10 de febrero tuvo lugar uno de los eventos más importantes en España: los Premios Goya. Como cada año, a la gran fiesta del cine no faltaron algunos de los nombres más relevantes del panorama artístico, empezando por la internacional Penélope Cruz hasta llegar a rostros institucionales como la ministra Ana Redondo o Yolanda Díaz. Esta última, de hecho, se coronó como una de las mejor vestidas de la noche.

El 'outfit' de la vicepresidenta segunda del gobierno no pasó desapercibido al elegir uno de los colores que más triunfaron entre las presentes: el rojo. Un detalle que avanza la que, según las expertas en moda, será una de las máximas tendencias entre las invitadas de boda este año. No obstante, Yolanda Díaz no es la única de la que puedes inspirarte si tienes pendiente asistir a un evento de estas características.

Natalia Sánchez, Inma Cuesta o Anna Castillo son solo algunas de las actrices que llevaron looks tan propios de una alfombra roja como de una boda de noche. Algunos de ellos están disponibles en los puntos de venta de las marcas que los firman y de otros, podemos encontrar versiones 'low-cost', con las que también se pueden crear estilismos de impacto.

El vestido perfecto para una dama de honor

La actriz ha escogido un vestido verde en contraste con su característico pelo para celebrar la noche del cine español. Cesar Manso/Getty Images

Cristina Castaño acertó de pleno con su elección estilística al apostar por el color verde esmeralda con un vestido con capa, otras de las tendencias de esta 'red carpet' y transparencias firmado por Zuhair Murad. Lo combinó con sandalias de René Caovilla y bolso Loubutin.

Vestido con brillos y capa de Shein. Shein

Si te gustó el vestido de la intérprete -y lo bien que sentaba a su color de pelo- no puedes perderte este diseño de Shein que cuenta con muchos de los atributos que hacen especial al de Cristina: brillo, tejido de gasa, escote en pico, y, como no podía ser de otra forma, capa en los hombros.

El diseño de Inma Cuesta: sencillo, pero acertado

La actriz ha desfilado por la alfombra con un impresionante vestido rojo. Carlos Álvarez/Getty Images

Inma Cuesta fue una de esas muchas actrices que optaron por el rojo para la gran fiesta del cine. En su caso, a través de un sencillo, pero femenino vestido de firma española: Alicia Rueda. De estilo lencero, con corte sirena y un favorecedor 'bustier' de corset en crepe de viscosa, se decantó por un moño y unos labios rojos como complementos.

Vestido rojo de tirantes de Asos. Asos

Para no fallar en esta temporada BBC (bodas, bautizos y comuniones) lo mejor es ser una de esas invitadas que apuestan todo al rojo. Puedes hacer como Inma Cuesta, con este vestido de Asos, de paneles estilo corsé y busto fruncido de chifón, terminado en falda con ligero vuelo.

Penélope Cruz y su sofisticado modelo de Chanel

Penélope Cruz en la alfombra roja de los premios Goya 2024 Getty Images

Penélope Cruz nunca defrada en la alfombra roja de los Goya y esta vez no iba a ser una excepción. La actriz, embajadora de Chanel, deslumbró con un vestido largo íntegramente bordado con rosas y fresas, de la colección de Alta Costura Otoño-Invierno 2023/24.

Vestido con estampado de flores de Zara. Zara

Un vestido estampado también es una gran opción para convertirte en la invitada de boda perfecta y puedes encontrar diseños con la misma estética que el de la oscarizada actriz en, nada más y nada menos, que Zara. Este vestido satinado de cuello redondo y manga sisa es el mejor ejemplo de ello. Con detalles de tejido enroscado en hombros y frunces laterales en cintura, se trata de un modelo ideal para cualquier evento.

El bonito y elegante vestido de Natalia Sánchez

Natalia Sánchez, impresionante y de rojo, en los Premios Goya. Juan Naharro Gimenez/Getty Images

Natalia Sánchez, que piso la alfombra roja acompañada de su marido Marc Clotet, llevó un vestido entallado de cuello halter adornado con una rosa en color rojo. Se trata de un precioso diseño de Baro Lucas que contaba con una vaporosa capa en gasa de seda del mismo tono.

Vestido rojo con capa de Rouland Mouret MYTHERESA

El detalle de la capa, que pudimos ver a varias actrices en los premios Goya, también esta presente en este precioso vestido largo de Roland Mouret. Confeccionado en cady con una silueta elegante, este diseño atemporal presenta un escote enroscado que cae en cascada en una capa fina y está disponible en la web de MYTHERESA.

Con aberturas y trasparencias: el look de Anna Castillo

Anna Castillo en los Goya 2024 Juan Naharro

Más allá del rojo, no faltaron los rostros conocidos que escogieron el negro como protagonista de su look. Es el caso de Anna Castillo y su vestido de Sybilla, con el que rindió homenaje a España, pues llevó un modelo con el mismo nombre. Un diseño que, por cierto, llevó años antes la cantante y presentadora de estos Goya 2024, Ana Belén.

Vestido negro de VIERVIER. About You

En plataformas multimarca como About You se pueden encontrar auténticas joyas del vestuario como este vestido de VIERVIER que evoca al icónico modelo 'España' de Sybilla. De corte midi, escote en pico, con tirantes y drapeados, los detalles protagonistas de este vestido son las aberturas laterales que consiguen el mismo efecto visual que el diseño que pudimos ver lucir a la actriz sobre la alfombra roja de los Goya.

