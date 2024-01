La premiere de 'Chicas malas' trae a la alfombra roja el icónico look de los 'pezones' de Regina George

Desde su estrenó en 2004, Chicas Malas ha sido todo un referente intergeneracional, inspirando en moda tanto a las 'millennials' como a la Generación Z. Frases que no paran de repetirse como 'on wednesdays we wear pink' (los miércoles vestimos de rosa) o Twitter lleno de memes cada 3 de octubre, demuestran que la película sigue siendo relevante incluso 20 años después.

El furor por la historia protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams ha llevado a una comedia musical inspirada en el universo Mean Girls que se estrena el viernes, dejándonos una premiere con momentos icónicos.

Esta semana fue el preestreno mundial del 'remake' de Chicas Malas, celebrado en Los Ángeles y con una alfombra roja que nos dejó claro que el color del año va a ser el rosa. Del corsé de Reneé Rapp al vestido con 'cut-outs' de Lindsay Lohan -que apareció de sorpresa- todos los looks han llevado algo especial que nos lleva a la película.

Sin embargo, la 'influencer' Monica Mamudo llevó su vestido a otro nivel con una de las referencias más atrevidas y divertidas, homenajeando la escena de los pezones morados de Regina George en la cinta original.

El look de Monica Mamudo y Regina George Getty Images

El diseño estaba hecho a medida por Layana Aguilar con escote 'strapless', falda tubo y peplum a la cintura. Sin embargo, lo que más llamaba la atención del look fueron los dos círculos morados que tenía sobre el pecho.

La 'influencer' buscaba emular con su look una de las escenas más famosas de la película, cuando Regina George establece la tendencia en el instituto de llevar dos agujeros en la camiseta -culpa del personaje de Cady y compañía- para intentar destronarla. Sin embargo, surte el efecto contrario.

'Chicas malas' está de moda

Aunque este vestido de los "pezones morados" ha sido de los más impactantes de la alfombra roja, no ha sido el único que la 'influencer' ha llevado en relación a Mean Girls en los últimos días.

Monica Mamudo y Lindsay Lohan en 'Chicas malas' @monicamamudo/Twitter

Otro de los looks que Mamudo ha sacado de la película de los 2000 ha sido el que Cady, el personaje de Lindsay Lohan, utiliza para una fiesta, de largo midi y palabra de honor. A diferencia del original, la 'influencer' ha cambiado los colores por los de Brasil, tal y como ella explica en su cuenta de Twitter.

