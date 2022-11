Desde que naciera, son pocos los años que con la llegada del verano y los festivales de música no haya emergido para mantenerse hasta el comienzo del invierno. Lo que pocos saben es que el estilo boho es, sin duda, uno de los más perennes de la moda: su nacimiento data del siglo XIX; no fue hasta la década de los 60 y los 70 cuando se instauró en los armarios de medio mundo; y, ahora, desde los 2000, es uno de los indudables favoritos de muchas, como Sara Carbonero o Pilar Rubio. A nosotras, no nos extraña, ¡porque nos encanta! Prendas gypsy con estampados florales, volantes, flecos, plumas y mucha presencia de tonos tierra, ¿se puede pedir más?

Puestas a hacerlo, sí: ¿cuáles son las claves para lograr un estilazo boho chic sin caer en el exceso o, por el contrario, en la sobriedad? Nosotras hemos investigado por ti y hemos descubierto tres complementos básicos que convierten cualquier look en uno icónico (¡y sin fallar a esta tendencia que 'a-ma-mos'!). Puede que te imagines cuáles son, pero te adelantamos que hay botas, sombreros y bolsos bajo estas líneas... ¡que vas a querer!

Tres complementos muy 'boho'

Estos son los complementos que no deben faltar en un 'look boho'. Vía Canva. Imágenes cortesía de Springfield y El Corte Inglés.

El calzado adecuado nos ayudará a reforzar el aire boho de nuestro look. ¿Uno de nuestras propuestas favoritas para este estilo? Las botas tipo cowboy que, si bien son perfectas para una propuesta country, también favorecen mucho a este estilo desenfadado. Más si nos fijamos en modelos como el de piel bicolor de Slowlove, a la venta en Springfield. Con detalles bordados y un cómodo tacón de siete centímetros, encajan tanto con faldas largas como con vestidos y pantalones.

Para el bolso, mantenemos la gama cromática de las botas y nos decantamos por la propuesta cómoda y versátil: la pequeña bandolera para el móvil de Furla, elaborada en ante y piel y rematada por flecos, otra de las señas de identidad de este estilo. Para culminar el outfit, una propuesta que acaparará todas las miradas y que ya no debería ser solo para las más atrevidas: un sombrero negro de lana de Naf Naf con detalle de cinta y hebilla dorada.

