Por qué Isabel Díaz Ayuso escoge el color rojo para sus celebraciones políticas

El 23 de julio supuso una jornada llena de expectación en toda España. Además de Feijóo, la que logró convertirse en protagonista del Partido Popular fue Isabel Díaz Ayuso. La madrileña sorprendió con su aparición en el balcón de la sede del PP en la calle Génova con un estilismo que ha dado mucho de que hablar: un look rojo.

A pesar de que las encuestas daban la victoria al bloque de la derecha, el PSOE ha resistido. Alberto Núñez Feijóo ha logrado la primera posición, pero sin una mayoría clara, por lo que la incertidumbre vuelve a calar en el contexto político de nuestro país. Sin embargo, el líder del Partido Popular no quiso dejar de celebrar y salió al balcón de la sede de Génova para dar su discurso. Tanto el gallego como el resto de sus compañeros aparecieron vestidos de color blanco, excepto Isabel Díaz Ayuso, que optó por el color rojo también para esta cita.

La jornada terminaba en la sede del Partido Popular con gritos de "Ayuso, Ayuso", con los que la presidenta de la Comunidad de Madrid se volvió a convertir en el centro de todas las miradas.

Ayuso apostó por un vestido satinado rojo que hacía contraste con los looks blancos de sus compañeros de partido. La elección estilística de la política no tardó en ser comentada en redes sociales, sin embargo no es la primera vez que recurre a este color para sus celebraciones políticas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vota en el colegio La Inmaculada Marillac de Madrid. RTVE

En las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, Isabel Díaz Ayuso acudió a las urnas en vaqueros, con camiseta blanca y una americana roja, que es una de sus prendas favoritas. La misma noche electoral lució este mismo look cambiando la camiseta blanca por una roja, dando todavía más protagonismo a este color pero, ¿de dónde viene esta elección?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saluda desde el balcón de Génova el pasado 28M tras conocer su victoria en las elecciones. Juanjo Martín / EFE

Isabel Díaz Ayuso repite el color rojo en la noche electoral del 23J

Anitta Ruiz, analista, estilista y columnista de Mujer.es, ha puesto en el punto de mira la escena de vestimenta de la noche electoral en Génova. "Manda la camisa blanca excepto Ayuso, que destaca entre todos los líderes vestida de rojo", explica la experta en su perfil de Instagram. Una de las calificaciones del color en redes sociales ha sido la de 'rojo PSOE', pero la analista de moda explica que "en este caso es más madrileño que socialista", pues se trata del color de la bandera de la Comunidad de Madrid.

Feijóo habla desde el balcón de Génova. TVE

"En este caso el color rojo es más madrileño que socialista"

El look rojo de Ayuso: ¿Una declaración de intenciones?

Otra de las teorías políticas de las elecciones del 23J es la gran posibilidad que existe de volver a repetir las elecciones si en septiembre no se ha formado gobierno. "Muchos piden que sea ella la que lidere el Partido Popular. ¿Estará diciendo ella que se queda en Madrid con su elección de color?", añade Anitta. "En cualquier caso lo de Ayuso es un "los focos a mi persona", asegura la estilista.

Asimismo, el color rojo en vestimenta tiene mucho que decir ya que no sólo es una tonalidad intensa que provoca atracción o recuerda al amor o la pasión, sino que el rojo transmite valores como energía, poder, seguridad en uno mismo y fuerza. Los expertos en moda suelen recomendar este color si la persona que lo lleva puesto busca destacar de alguna manera, tal y como ya adelantaba Anitta Ruiz. ¿Es el look de Ayuso del 23J una declaración de intenciones?

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.