¿Por qué están cancelando tantos pedidos de Zara durante las rebajas?

Desde que las rebajas comenzaran de manera oficial la semana pasada, son muchos (y cada vez más) los consumidores los que están aprovechando para comprar nuevas prendas con las que renovar el armario por menos dinero del habitual. En las principales firmas de moda encontramos descuentos de hasta el 70%, dependiendo del establecimiento, que nos permiten hacernos con adquisiciones por muy poco. Entre todas las tiendas de éxito, por supuesto, se encuentra Zara, que sigue siendo una de las que desata la locura en la temporada de rebajas. Sin embargo, parece que en la campaña de verano 2023 hay una queja en la que coinciden diversos clientes: son muchos los pedidos los que están siendo cancelados.

El mensaje que aparecerá sobre tu pedido cancelado

El comportamiento habitual desde la tienda de Inditex es que, en un primer momento, posponen la llegada de tu pedido, pero es muy probable que días después sin cambiar el estado del mismo, aparezca el siguiente mensaje sobre tu compra: "Actualización sobre tu pedido: ¡Lo sentimos! Finalmente nos ha sido imposible preparar los artículos que has pedido, ya que se encuentran agotados en la tienda que has escogido. Por ello, hemos tenido que cancelar tu compra. De nuevo, nos disculpamos y si tienes otra consulta, no dudes en contactarnos". Pero, ¿por qué ocurre con tanta frecuencia?

¿Por qué te han cancelado tu pedido de Zara?

Una vez más, Carmeron, quien está detrás de Devil wears Zara y es conocida como 'la mujer que más sabe de Zara del mundo' ha resuelto nuestras dudas. Tal y como ha explicado en un video Reels de su perfil de Instagram: "La razón es simple: desde hace tiempo buena parte de los pedidos online se derivan a tienda al stock denominado 'escaparate virtual', es decir donde se puede comprar de manera online.

El pedido puede ser cancelado cuando seleccionamos distintas prendas que aparecen disponibles en la app o en la tienda online de la firma de Inditex pero, al añadirlas al pedido pueden ocurrir dos cosas, tal y como explica Carmeron:

Que la prenda se haya sacado a la venta por error

​Que la prenda esté defectuosa o tenga una tara

Por estos dos sencillos motivos son por los que el pedido será cancelado, puntualiza la creadora de contenido. Estas cancelaciones repentinas de compras están generando muchas quejas entre los consumidores, pero desde Inditex recomiendan ponerse en contacto con ellos en caso de querer realizar otra consulta, tal y como especifican en la notificación de anulación de compra.

