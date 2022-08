El error de Malú en su concierto de Starlite y otros 'patinazos' de cantantes sobre el escenario. ¿Por qué es tan difícil ir bien vestida para dar un concierto? 

Malú, una de las voces femeninas más importantes de España, regresó un año más a Marbella para participar en uno de los festivales más demandados del verano, Starlite. El concierto ha formado parte de la gira con la que presenta Mil batallas, su último disco. Su público la esperaba anhelante y la cantante cumplió las expectativas con un directo espectacular, que reunía temas de su disco más reciente con algunos de sus antiguos temazos.

Lo que no triunfó tanto en su noche en Starlite fue su look. Malú actuó con un mono de malla con piezas doradas y negras sobre el que se colocó la mitad de una cazadora de cuero larga. Desde luego, hemos visto a la cantante con mejores estilismos en otros momentos de su gira, aunque no es la primera vez que utiliza este mono.

Malú en Starlite, Marbella RAFA ESPANA (Gtres)

El look mitad-mitad de la cantante nos ha dejado un poco desconcertados, pero no es la primera vez que una cantante nos deja sorprendidos ante su elección estilística en un concierto.

Una mezcla de elementos excesiva

Las actuaciones son el momento clave para que un cantante demuestre su estilo y deje clara su esencia. Pero, en ocasiones, se olvida el valor que puede llegar a tener la sencillez.

Hace unas semanas, en el mismo escenario, Chenoa actuaba sobre las tablas de un festival que la recibía con los brazos abiertos, dando una lección magistral de voz y espectáculo, aunque quizá no de estilo. La cantante se decantó por un look estilo cenicienta moderna con unos vaqueros rotos, un top con brillantes y una chaqueta vaquera con bordados y con falda incorporada en tul blanco. Puede que demasiado.

Chenoa en Starlite, Marbella GTRES

Errores en la elección de accesorios

Los looks de los cantantes en sus conciertos siempre dan que hablar, aunque desde luego algunos más que otros. En muchas ocasiones, el intento por ser originales con alguno de los accesorios acaba jugando una mala pasada a los artistas. Hace unos días, las redes se incendiaron tras la aparición de Evaluna en el concierto de su marido, Camilo, por su cuestionable elección de calzado. La cantante decidió llevar unos 'crocs' verdes con tacón incorporado, de la firma de lujo de Balenciaga.

No es la primera vez que Evaluna es cuestionada por sus seguidores por su peculiar forma de vestir y los atuendos que elige en los shows. Lo cierto es que, con el pretexto de las 'crocs' de Balenciaga, la cantante recibió gran cantidad de críticas también por el resto del outfit, una camisa blanca con mallas estilo ciclista y un corsé por encima.

Camilo y Evaluna en un concierto en el Wizink Center J.I.Viseras (GTRES)

Abuso de las transparencias

Como Malú, son muchas las cantantes que eligen usar transparencias en sus looks sobre el escenario, buscando darle un toque sexy a su estilo. Pero, en ocasiones, las mallas transparentes, especialmente si son de cuerpo entero como el caso de la cantante en Starlite, no son la elección más favorecedora. Esto lleva ocurriendo ya desde hace años y las críticas sobre el abuso de las transparencias han salpicado a artistas españolas y extranjeras.

Ya ocurrió en 2018, cuando la cantante Ruth Lorenzo actuó en La Noche de Cadena 100 con un 'body' de cuerpo entero transparente con un diseño de cenefas y brillos.

La cantante Ruth Lorenzo durante el concierto de "La Noche de Cadena 100" en Madrid, en 2018. GTRES

Tampoco vale quedarse corta

Otro de los errores comunes que vemos a la hora de elegir un look de concierto es elegir prendas demasiado casuales o incluso 'sporty', que en ocasiones no encajan con la estética del espectáculo. Aunque esto ha ocurrido en varias ocasiones, nos viene a la mente el caso de uno de los conciertos de Amaia Montero, también durante La Noche de Cadena 100, donde llevó un vestido con rallas estilo deportivo que no terminó de encajar con su estética.