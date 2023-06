¿Por qué Anna Wintour nunca viste de negro? Así es el síndrome de fatiga por decisión

Anna Wintour nunca pasa de moda y los titulares de los medios de comunicación no necesitan ninguna excusa para hablar de la editora jefa más famosa del mundo de la moda. Sin embargo, los últimos titulares han venido alimentados por una oferta de empleo que se ha hecho viral y que corresponde al ayudante de esta figura pública tan adorada como temida que fue, hace cerca de 20 años, interpretada por Meryl Streep. Vogue busca asistente para Anna Wintour, el cargo ocupado por Anne Hathaway en El Diablo Viste a la Moda.

Es muy complicado entender la verdadera personalidad de Anna Wintour fuera de las pantallas; sin embargo, hay un rasgo que nos llama la atención de la directora de Vogue: ¿por qué nunca va vestida entera de negro?

Anne Hathaway junto a Anne Wintour (y su indumentaria en 'El diablo viste de Prada' Entertainment Weekly

A pesar de que el color negro está asociado con la elegancia y sofisticación, Wintour dijo que jamás llevaría un 'total look' negro. Y lo cierto es que cuando Anna Wintour dice algo, pocas veces se retracta. Aunque sí ha hecho excepciones. Todavía recordamos el tajante NO de la directora de moda más famosa del mundo al hecho de que Kim Karsdashian apareciera en la alfombra roja del MET y poco después veíamos a la influencer paseando por ella de la mano de Kanye West.

Todo el mundo tiene derecho a cambiar opinión, pero ¿ha pasado lo mismo con los looks negros? Al igual que el incorruptible corte de pelo 'power bob' al que la editora nos tiene acostumbradas durante años, en cuanto a tendencias se refiere, parece ser que Wintour se mantiene firme en su opinión del color negro. Si bien la hemos visto vestida de negro en algunas ocasiones, siempre opta por algún detalle, complemento o estampado que rompa la linealidad.

Si bien algunas figuras públicas huyen de esta tendencia, otras la abrazan como si de un clavo ardiendo se tratara. "¿Sabes por qué siempre llevo un jersey de cuello alto negro?", le preguntó Steve Jobs a Isaacson (según la biografía de Steve Jobs escrita por Walter Isaacson). "Es un uniforme. Decidí que tenía muchas decisiones que tomar cada día, así que quería simplificar mi vida", contestó.

La fatiga por decisión o indecisión

La fatiga de decisión puede resumirse como el deterioro de nuestra capacidad para tomar buenas decisiones tras una sobrecarga de información. Es decir, cuantas más decisiones debemos tomar, peor será sopesar todas las opciones y tomar una decisión correcta o adecuada. Se trata de cansancio mental y no físico, aunque puede tener repercusiones en nuestro cuerpo.

Una persona con dolor de cabeza. FREEPIK

Algunos de los síntomas que incluye la fatiga por indecisión son la dificultad para pensar con claridad o para mantener la concentración en la decisión, experimentar una sensación de agobio o ansiedad, irritabilidad, frustración y mal humor, dolor de cabeza, malestar estomacal y otros síntomas de estrés.

Esto es lo que le sucedía a Steve Jobs a la hora de elegir la ropa que llevaría durante su jornada laboral. Tanto es así que decidió poner uniforme a los trabajadores de Apple.

Uniforme en el trabajo, ¿sí o no?

La idea del uniforme diario no fue obligatoria para los trabajadores de Apple, pero Steve Jobs decidió abandonarla tras comprobar la falta de éxito de su idea por parte de la plantilla de la empresa.

Según la biografía de Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson, Jobs encargó la fabricación de varios cientos de uniformes para los empleados de Apple, pero después de un tiempo se dio cuenta de que muchos de ellos no querían usarlos. Jobs abandonó la idea del uniforme en el trabajo.

