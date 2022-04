Pisa fuerte la primavera con Converse

La primavera ha llegado a nuestras vidas y con ella, oportunidades para disfrutarla. Para muchos es la estación más esperada del año. El calor llega, dejando atrás el frío, y los colores pastel, vivos y estampados decoran y alegran las calles.

Pero hay cosas que nunca pasan de moda. Clásicos que nos acompañan año tras año y nunca fallan. Converse es un claro ejemplo de esto. Unas zapatillas cómodas, de calidad y bonitas que, aparte de ser un sello de diseño, estilo y vanguardia, mejoran cualquier look.

Y sí, la firma trae consigo y con la primavera una nueva colección donde los colores y las nuevas formas son protagonistas, sin dejar de lado un mensaje claro, la personalidad por bandera.

En este artículo te mostramos algunos de nuestros modelos preferidos.

Clásicas Converse Chuck Taylor 70

Las clásicas Chuck Taylor 70 ahora en colores de la tierra. Converse

Una de las grandes ventajas de Converse es que la mayoría de sus diseños son personalizables. De esta forma puedes tener unas Converse únicas con los colores, formas y detalles que solo tú elijas.

Este modelo es fiel a las clásicas Chuck Taylor, pero con la mejora del paso del tiempo, es decir, sus materiales son más resistentes, y su amortiguación, mejor. Esta colección hace referencia a los colores de la naturaleza. El marrón, el naranja, el gris, junto con otros estampados, son protagonistas en esta colección.

Converse Custom Chuck 70

Custom Chuck 70 con detalles de cuero. Converse

Si buscas unas zapatillas que te represente al 100%, esta colección es perfecta para ti. Atrévete a mezclar y combinar los diseños más clásicos con formas, y colores atrevidos. La combinación es tan brutal como este modelo con detalles en cuero.

Converse Chuck 70 Sunny Floral

Converse Chuck Sunny Floral. Converse

Los colores vivos y la alegría primaveral sin límites de las Chuck 70 prémium aportan frescura y energía positiva. Los estampados soleados y las flores decoran las zapatillas acompañadas por el logotipo "Be Nice". Un look brillante y enérgico que contrasta con el diseño tradicional de las Chuck. Una comodidad asegurada que combina con un look 100% original.

Converse Chuck Taylor All Star Lift

Chuck Taylor All Star Lift Platform colores temporada

Chuck Taylor All Star Lift Platform Color de temporada Converse

El icónico Chuck Taylor All Star High Top sube de nivel con una suela doble. Uno de los diseños que más han triunfado en los últimos años. Además, esta temporada vienen con colores neutros y tonos naturales, pero eso no es lo más importante. Los materiales se convierten en protagonistas, dando a la parte superior combinada de 50 % lona y 50 % lona reciclada, una sensación terrenal.

Chuck Taylor All Star Lift Platform bordado floral

Chuck Taylor All Star Lift Platform bordado floral conver

Justo a tiempo, con la primavera llegan también las icónicas Platform Chucks inspiradas en esta estación. Con doble suela y una fondo bñanco, limpio y vibrante, las pequeñas flores decoran las zapatillas más originales de la temporada.

Archive Print Chuck Taylor All Star

Archive Print Chuck Taylor All Star High Top unisex. Converse

Descubre tu lado más salvaje con estas Chuck estampadas. Atrévete con vistosos estampados y atrapa todas las miradas. Declara tu estilo a los cuatro vientos.

Sin duda Converse sigue inspirado año tras año. Calzado líder en outfits de streetstyle, son muchos los looks que, gracias a ellas, han mejorado. Y es que una zapatilla tan clásica ha sido capaz de seguir triunfando con el paso del tiempo, renovándose y adaptándose sin perder su esencia más pura.