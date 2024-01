Pilar Rubio impacta en Instagram con un top con liguero y 'pantashoes': "Explosiva como siempre"

El Instagram de Pilar Rubio acumula más de 11 millones de seguidores. La presentadora española comparte en sus redes sociales cómo es su día a día en los platós de televisión, pero también de su vida personal. Además, en esta plataforma muestra sus looks más atrevidos con los que siempre consigue sorprender a sus 'followers'.

Después de impactar con un mono ajustado de color morado con transparencias, Pilar Rubio ha decidido mostrar su look más explosivo: firmado por Balenciaga y protagonizado por un top que incluye liguero así como por unos 'pantaleggings'.

"Express yourself" ("Exprésate"), es el mensaje con el que Pilar Rubio ha compartido esta publicación que acumula casi 50.000 'likes' y miles de comentarios.

El 'outfit' está formado por prendas de lo más llamativas, acorde con el estilo característico de Pilar Rubio. Por un lado, el body es ajustado, con cuello redondo y confeccionado en tejido de encaje totalmente transparente, y sobre un top 'bandeau' que le cubre el pecho. Incluye bordados florales y del logo de Balenciaga, y cuenta con un detalle muy peculiar: las mangas son completas, con guante incluido, y además el diseño tiene un liguero en la parte inferior, que aporta un toque muy sexy y original a cualquier estilismo.

Por otro lado, Pilar ha combinado este top con unos 'pantashoes' que, como su propio nombre puede desvelarnos, se trata de unos pantalones que incluyen zapato. Los de la presentadora son de tipo sastre 'wideleg', en color gris y con un sutil estampado de cuadros y, como se puede apreciar en las instantáneas que la propia presentadora ha subido, el bajo de los mismos está cerrado e incluye tacón.

Los originales 'pantashoes' de Pilar Rubio Instagram / @pilarrubio

La presentadora ha remtado el look llevando su melena larga suelta, peinada con raya en medio, y un maquillaje en el que destaca el 'eyeliner' y los labios de efecto 'glow'.

Los comentarios sobre este 'outfit' tan original no se han hecho esperar: "Explosiva como siempre. Y por poner una pega, el top sería más bonito si no pusiese Balenciaga por todas partes", le comenta una seguidora. "Una pasada tu look y esos 'pantalones-botines'", añade otra. "Mucho estilo ahí, amiga", añade un fan.

