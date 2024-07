Pilar Rubio juega en la arena con el bikini bicolor que ha enloquecido Instagram: "Siempre increíble"

Si el otro día Marta Sánchez subió la temperatura en Instagram con su primer posado en bikini desde hace años, Pilar Rubio está decidida a colapsar la red social con su último vídeo en traje de baño, que no ha dejado a nadie indiferente. Ver a la presentadora en bañador no es algo nuevo en su 'feed', ya que desde hace tiempo colabora con la firma Selmark en sus colecciones veraniegas y ella misma es su embajadora, sin embargo, en esta última publicación, sus seguidores se han quedado completamente impresionados.

A través de su cuenta, Pilar siempre nos acerca las últimas tendencias en cuanto a bañadores y bikinis se refiere y este año, como no podía ser de otra manera, volverán a reinar los 'prints' tropicales en las playas, aunque tendrá que competir con el leopardo, el crochet, las lentejuelas y los arcoíris. También nos ha dejado ver que en cuanto a diseño, vuelven con fuerza los tops de triángulo, las braguitas minimalistas, altas, 'cut-outs' y detalles más interesantes como los escotes asimétricos.

No obstante, tenemos un nuevo 'trend' que está tomando mucha fuerza últimamente y del que Pilar Rubio se ha esforzado mucho en volverlo relevante: llevar la parte de arriba y abajo del bikini de diferente color. Además de ahorrarnos espacio en nuestra maleta estas vacaciones, combinar bikinis hará que podamos estrenar un diseño cada día y no nos cansemos de llevarlos.

Adiós al 'matchy matchy' con el bikini más sexy

Pilar Rubio ha querido dar ejemplo de ello en Instagram, con un vídeo en el que nos muestra una posible combinación con un look de Sermark mientras juega con la arena en la playa y presume de un impresionante bronceado.

De rodillas en la arena, la presentadora jugaba con la arena de la playa llevando el top de bikini triángulo Bora bora en color amarillo que, por desgracia, tras las rebajas está completamente agotado. Lo ha combinado con la braguita de la misma línea, pero en color azul, de tiro medio, corte brasileño y diseño 'push up' gracias a la costura de la parte de atrás. Este modelo sí está disponible y rebajado a 23,77 euros (ref: BJ504).

Que Pilar Rubio haya elegido estos dos tonos no es fruto del azar y tiene mucho que ver con el potente bronceado con el que aparece en el vídeo. Por un lado, el amarillo es capaz de reflejar la luz, haciendo que la piel se vea con un tono dorado muy saludable y luminosa. Por otro lado, el azul, al ser un tono frío y complementario del amarillo, contrasta con los tonos cálidos de la piel bronceada, haciendo que se vea aún más dorada.

Como era de esperar, los comentarios no se hicieron esperar y sus seguidores se deshicieron en halagos hacia la presentadora mientras algunos admitían que envidiaban a su marido, Sergio Ramos: "No sé ni que decir, creo que voy a beberme un trago", "lo de esta mujer no es normal", "siempre increíble, que suerte Sergio", "Pilar, te conservas como el buen vino", "odio a Sergio Ramos" o "es la mujer más guapa de España", son algunas de las cosas que podemos leer en la publicación.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.