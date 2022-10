Penélope Cruz en corbata y Brad Pitt en pantorrillas

¿Puede ser que la última moda sea traspasar las fronteras de género en la ropa? Siento deciros, amigos, amigas, queridos todos, que en realidad estamos volviendo a nuestros orígenes. Me explico. Cuando comenzamos a vestirnos, tanto nosotras como vosotros lo hacíamos prácticamente igual. Por resumir, que aquí van muchos siglos de historia, primero fue un trozo de piel, luego de tela, pero que en cualquier caso simplemente se 'echaba sobre el cuerpo' y nos abrazaba y cubría. Esta pieza fue acortándose para los hombres en el ejército y luego añadieron el primitivo pantalón (procedente de los pueblos bárbaros con temperaturas más bajas) porque era más cómodo para montar a caballo. Ahí empezaron las divergencias de lo que desde entonces consideramos ropa femenina o masculina. Tanto se fue afianzando la diferenciación que durante muchísimos años los pantalones estuvieron prohibidos para nosotras. Un ejemplo, cuenta la leyenda de Hollywood que cuando en los años 30 Marlene Dietrich quiso promocionar su película Marruecos en Europa, estuvo a punto de ser detenida en París por vestir un traje de chaqueta con pantalones. Toda una rebeldía que se puso de moda definitivamente cuando en los años 70 Yves Saint Laurent diseñó el aclamado esmoquin femenino que desde entonces han lucido con orgullo, y grandes dosis de sensualidad, casi todas las actrices y modelos del mundo.

Hace unos días veíamos en un 'photocall' a Penélope Cruz con un traje de chaqueta y corbata (eso sí, con taconazo) firmado por Armani. A mi, casi, lo que más me llamó la atención fue que fuera la única persona en llevar corbata entre los presentes. Ese trozo de tela tan pequeño y que tanto ha dado qué hablar últimamente. Unos la consideran clasista, otros aburrida y muchos incómoda. A mí es que me encanta, tanto en ellos como en ellas. Me parece elegante, extrovertida y no clasista, sino sinónimo de clase. Lo que está claro es que a día de hoy parece casi más reivindicativo que lo lleve un hombre, que una mujer. No como en aquellos albores del siglo XX cuando Chanel o George Sand desafiaban al mundo atacando el armario de sus parejas.

Pero mientras que nosotras nos hemos 'apropiado' con naturalidad de pantalones o corbatas parece que lo que va a tardar más en llegar a la calle es el hecho de que los hombres vuelvan a apuntarse al 'código abierto' (que es como se llama históricamente a esa prenda que no está cerrada en la entrepierna). Sí, hemos visto a Brad Pitt y Chalamet lucir gemelos en las alfombras rojas, y cada vez son más los artistas los que se apuntan a esta tendencia. Pero lo cierto es que si mañana un político se planta en falda en el Congreso vamos a estar hablando de ello tres semanas, mientras que las corbatas de Rosa Díez en el hemiciclo no llegaron ni siquiera a la categoría de anécdota, y mira que hace años ya de esto.

Creo que hay muchos factores que afectan a esta falta de bidireccionalidad estética, aunque probablemente el más obvio de todos es el de la comodidad. Por eso zapatos planos, deportivas, camisetas y pantalones son ya unisex (bueno, ahora hay que llamarlo 'genderless') mientras que los tacones y las faldas de tubo desaparecen cada vez más de los armarios cápsula de las jóvenes generaciones, independientemente de su sexo. Me da la sensación de que como esto siga así, lo revolucionario en unos años va a ser calzarse un 'stiletto' y un vestido. Puede parecer que estoy exagerando, pero al tiempo.

