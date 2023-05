Penélope Cruz conquista Roma vestida de flamenca

El cine se rinde a los pies de Penélope Cruz. En España y Estados Unidos todo el mundo desea trabajar con la actriz, pero su debilidad por Italia hace que la madrileña no quiera rechazar ningún papel y su fluidez en el italiano lo demuestra. Uno de sus últimos proyectos es L'immensità, una película del director Emanuele Crialese ambientada en la Roma de los años 70 en la que Penélope es la protagonista.

Este papel le ha valido una nominación a los premios David de Donatello (los Goya italianos), a lo que ella declaró que "para mí es increíble tener esta nominación por una película que he amado tanto, he estado obsesionada con el film y con la idea de trabajar en él. Y llegar a esta nominación siendo española en Italia es una cosa muy especial e importante. Vengo a dar gracias, los italianos me han tratado siempre como si fuera una segunda casa".

Aunque no se llevó el galardón, sí que se llevó el premio a la mejor vestida de la noche con un look con el que, nada más salir de la gala, podría presentarse en la Feria de Jaén sin ningún problema. Tras dejarnos con la boca abierta en la Gala MET, Penélope Cruz se puso flamenca en la alfombra roja.

Penélope Cruz en los premios David de Donatello 2023 WireImage

Como buena embajadora de la marca España, la actriz mostró el arte y carácter de Andalucía con un vestido negro de seda con lunares blancos y escote de vértigo con el que se adueñó del lugar nada más llegar. Las hombreras de las mangas le daban ese aire torero, mientras que las transparencias de la falda, junto a la maxiabertura que mostraba toda su pierna, le daban ese aire sensual que siempre relacionan fuera con las españolas.

Como sospechábamos, esta vez no se trataba de uno de los vestidos de Chanel, firma de la que ella es embajadora, sino que ha confiado en una de las marcas italianas más importantes: Dolce & Gabbana. Con este guiño, juntaba ambos países en un bonito homenaje a sus dos hogares.

Penélope Cruz en los premios David de Donatello 2023 WireImage

Uno de los elementos más llamativos (y la pieza más importante para conseguir este look de inspiración española) eran las hortensias rojas que llevaba detrás de la oreja y completaban el elegante moño bajo. Además, el color combinaba con su manicura.

Para los zapatos necesitaba unos bastante altos para no pisar el bajo del vestido, por lo que escogió unas sandalias negras de plataforma bastante discretas que no llamaran demasiado la atención.

Con este look era imposible no pensar en Macarena Granada, el icónico personaje que Penélope interpretó en la película La niña de tus ojos hace tantos años, pero parece que para la actriz no ha pasado el tiempo.

