Los peinados de la reina Letizia: del corte 'bob' más favorecedor a las mechas 'grey'

Este 19 de junio, Letizia celebra los 10 años como reina, en una década en los que la hemos visto pasar por diferentes peinados, pero siempre siendo fiel al castaño que siempre le ha acompañado. Desde las trenzas que simulan un falso 'side cut' a las canas que han escandalizado a la prensa extranjera, ha pasado por diferentes looks que, desde luego, no han dejado a nadie indiferente.

Si bien con la moda prefiere ir a lo seguro, con su pelo no ha tenido miedo a apostar por los looks más arriesgados y en tendencia, que ha lucido tanto en recepciones como actos oficiales en la última década.

El 'bob' más icónico

El falso bob de la reina Letizia Getty Images

Uno de los looks más recordados de la reina es el bob que, pese haber sido muy fugaz, es uno de los que mejor le sentaban y armonizaba mucho con sus facciones gracias a su estilo asimétrico. La sorpresa vino cuando descubrimos que no se trataba de un corte radical, sino un falso 'bob' hecho mediante un recogido que estaba bien ocultado y con el que, gracias a él, más tarde se atrevió a dar el gran corte.

Con las puntas hacia dentro

La reina Letizia con las puntas hacia dentro Getty Images

Durante toda su vida pública, Letizia se ha decantado por varios peinados, pero casi siempre lleva las puntas hacia dentro. Un look muy en tendencia esta temporada gracias a la vuelta de las capas y los rulos, que no faltan en el tocador de las 'it girl'.

Coleta de burbujas

La coleta de burbujas de la reina Letizia en el 60º aniversario de Europa Press Europa Press

Para el 60º aniversario de Europa Press, la reina arriesgó y acertó de lleno con una coleta de burbujas que, allá por el 2017, estaba en plena tendencia. Lejos de los peinados más conservadores, Letizia lo dio todo con este look que, por desgracia, no ha vuelto a repetir.

Extra liso

La reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2019 Getty Images

Aunque ahora la vemos con looks más relajados de pequeñas ondas o peinados algo más voluminosos, hace unos años no podíamos ver a la reina sin un alisado perfecto (siempre con la raya a un lado) y las puntas ligeramente hacia dentro.

Look 'Old Hollywood'

La reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2016 Getty Images

En los Premios Princesa de Asturias del 2016, la reina nos sorprendió con uno de los peinados más glamurosos hasta la fecha, con ondas al agua bastante marcadas y un pasador que le sujetaba parte de su melena detrás de la oreja. Un look que nos recordaba mucho a Rita Hayworth en Gilda.

Mini trenzas

Las mini trenzas de la reina Letizia Getty Images

Antes de que Hailey Bieber o María Pombo desataran la fiebre de las mini trenzas, la reina Letizia ya las lucía en su melena, incluso en los eventos más importantes. Siempre de raíz y marcando la partición lateral de sus peinados, como si fuera un falso 'side cut'.

Canas

La reina Letizia en una reunión con FEDER Getty Images

Desde hace unos años, las canas se han vuelto uno de sus sellos de identidad y es que la reina prefiere lucir sus mechas 'grey' con orgullo sin que le importe mostrar el paso del tiempo en su melena, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para muchas mujeres.

Peinado romántico

El peinado de la reina Letizia en Oxford, 2017 Getty Images

En ocasiones especiales, la reina Letizia nos sorprende con recogidos elaborados que se alejan de su 'blow out' habitual, como este semi recogido romántico lleno de ondas que lució en una de sus visitas de Estado a Reino Unido en el 2017.

En tendencia

La reina Letizia en el acto de presentación del Libro blanco del cáncer de piel en España en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Getty Images

Aunque los looks de Letizia son atemporales, siempre sigue alguna de las tendencias. Este año, las melenas con capas largas son tan deseadas que ni siquiera la reina ha podido resistirse a sus encantos, creando un peinado voluminoso y lleno de movimiento que le sienta espectacular.

Tintes no, pero sí a los baños de color

La reina Letizia inaugura el 'Año Picasso' Getty Images

Para su 50º cumpleaños, Letizia decidió cubrir sus canas con un baño de color del mismo tono de su pelo, de forma que le da un aspecto juvenil sin maltratar el pelo y que volverá a la normalidad unas semanas después.

Un nuevo corte

El nuevo cambio de look de Letizia EFE

En marzo, la reina quiso cortar por lo sano y atreverse con un favorecedor 'clavicut' y un castaño más profundo, siguiendo las últimas tendencias 'beauty' que rejuvenecen su imagen y le da más luminosidad para generar contraste. El corte, al tener las puntas peinadas hacia dentro, dulcifica los rasgos y le da un estilo más 'coquette'.

