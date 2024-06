Paula Echevarría tiene las cuñas más favorecedoras que estilizan cualquier look con vestido en vacaciones

Paula Echevarría no deja de matarnos de envidia con sus planes y de conquistarnos, a partes iguales, con los looks con los que triunfa en ellos. El buen tiempo con el que nos ha dado la bienvenida junio ha animado a la actriz a hacer una espada a Menorca junto a su marido, Miguel Torres, y unos amigos. En su maleta no han faltado sus vestidos ibicencos, sus bolsitos joya ni, por supuesto, sus alpargatas de cuña.

Paula Echevarría y Miguel Torres en Menorca @pau_eche

Las alpargatas de cuña de Paula Echevarría

Como buena amante de las tendencias y prescriptora de moda que es, Paula Echevarría sabe cuáles son las cuñas perfectas para el verano y así nos lo ha demostrado con su primer look estival de la temporada. La actriz combinaba un vestido asimétrico, en tendencia esta temporada según Louis Vuitton, de una de sus firmas favoritas, Fetiche Suances, y lo remataba con un bolsito de Gucci.

Paula Echevarría en Menorca @pau_eche

Un estilismo que remataba con las cuñas más favorecedoras de la temporada: en color neutro y con cierre de lazo. Por un lado, estos colores son muy fáciles de combinar, respiran lujo silencioso y se adaptan a cualquier plan y estilo de mujer. Además, Paula Echevarría se decantó por un tono nude que se fusionaba a la perfección con su bronceado, luciendo como una segunda piel que estiliza mucho las piernas, un efecto similar al que ocurre con las sandalias de vinilo.

Por otra parte, ya sean más altas o más bajas, unas alpargatas siempre van a estilizar mucho más si son con cierre de lazos o de cordones que si son con cierre de hebilla. El motivo es muy sencillo y es que, al igual que ocurre con las mules o las sandalias destalonadas, crea un efecto de continuidad que alarga la pierna ópticamente. Por estos motivos, Paula Echevarría ha dado de lleno en el clavo con su elección.

Las alpargatas de cuña más bonitas con las que replicar el estilo de Paula Echevarría

Las mujeres elegantes tienen claro que las cuñas son los stilettos del verano y hasta la reina Letizia cae rendida ante ellas una temporada tras otra en sus vacaciones. Para que encuentres unas como las de Paula Echevarría que combinen con todos tus looks esta temporada, hemos hecho un pequeño shopping por nuestras tiendas preferidas.

Cuña atada crochet de Zara, 39,95€ Zara

Alpargata tiras de Mango, 49,99€ Mango

Cuña yute atada de Stradivarius, 21,59€ Stradivarius

Cuña atada de Bershka, 39,99€ Berskha

Alpargatas cuña plataforma de Pull and Bear, 35,99€ Pull and Bear

