Paula Echevarría se viste de novia moderna en Marbella con un total look 'made in Spain' muy elegante

Por fin ha llegado agosto y por fin Paula Echevarría se ha instalado en Marbella para disfrutar de las vacaciones más glamurosas y exclusivas junto a su marido, Miguel Torres, y también para conquistarnos con los estilismos sofisticados más efecto tipazo con los que, una noche tras otra, conquista el photocall del festival Starlite, compartiendo protagonismo con otras celebrties como Carmen Lomana o Victoria Federica.

El viernes se iba de cena con más influencers para celebrar la apertura de un pop up de la joyería vintage Del Parámo Vintage Joyas en Puente Romano y, para la ocasión, se enfundaba en un vestido blanco súper elegante que cualquier novia moderna podría copiar en su gran día y que se sentaba como un guante. Es de firma española y ya se ha convertido en uno de nuestros favoritos de su vestidor de verano.

El mini vestido blanco de Paula Echevarría para irse de cena en Marbella

Si hay algo que adora Paula Echevarría cuando se va a Marbella, es meter sus mejores vestidos de firmas españolas para conquistarnos en los planes más espciales de su exclusiva agenda vacacional. Aunque, una de sus favoritas es, sin duda, Fetiche Suances, es esta ocasión y, sin salir de la moda con sello del norte, ha apostado por un vestido de la asturiana Celia B.

Paula Echevarría se ha decantado por el vestido Serenity en color blanco neón, un modelo hecho en poliéster, lino y elastano y diseñado con tirantes finos, escote vuelto y una falda corta decorada con volantes a tono, que le aportan volumen y frescura. Cuesta 428,95€ y podemos conseguirlo en la web de la firma.

Serenity Dress de Celia B, 428,95€ Celia B

La actriz lo ha combinado con unas sandalias metalizadas con tacón fino de la colección de Redondo Brand para la firma Martinelli, dejándonos claro que unas sandalias metalizadas son un básico en el vestidor de cualquier mujer elegante, con el que dar un toque extra de luz y sofisticación a cualquier estilismo, en cualquier momento del día y en cualquier temporada del año.

En cuanto a los complementos, obviamente, escogió joyas de Del Páramo Vintage y, para rematar su look, apostó por un mini bolsito blanco de Chanel, decorado con una correa dorada, a tono con las sandalias. Un look ideal y perfecto para la ocasión que remató con un clean look capilar, un moño pulido, con el que se convertía en una bailarina de ballet y que estamos seguras de que se convertirá en tendencia entre invitadas.

