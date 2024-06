Paula Echevarría saca su lado más 'salvaje' con un microvestido de estampado de leopardo lleno de transparencias

Con la llegada del verano, además del Grand Prix, también vuelve a la televisión Got Talent España, un concurso de talentos al que, como jueces, se le ha unido en esta temporada Tamara Falcó. La marquesa de Griñón se estrena en este tipo de formatos sustituyendo a Edurne y ayer presentaron su décima edición.

La aristócrata se une a Risto Mejide, Florentino Fernández y Paula Echevarría, que siempre nos deja los mejores looks del programa, siendo prueba de ello el minivestido que llevó anoche durante la presentación. Si bien se dio a conocer como actriz, la asturiana se ha convertido en toda una 'influencer' de moda, destacando por sus looks casuales que todo el mundo quiere copiar.

La sencillez con toques de tendencias se ha convertido en su mantra a la hora de vestir y lo demuestra en cada publicación que sube a su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 3 millones y medio de seguidores. Echevarría no solo da inspiración para nuestros looks de diario, sino también nos enseña a cómo combinar las piezas de sus colecciones con Primark, que nunca tardan en agotarse.

Sin embargo, durante la presentación de la décima temporada de 'Got Talent España', nos dio toda una lección de estilo para este verano, apostando por dos de los imprescindibles en un look muy sexy y 'salvaje', en el que no podían faltar las transparencias.

Paula Echevarría en la presentación de la 10ª temporada de 'Got Talent' Europa Press

La presentadora apareció junto a sus compañeros con un minivestido de estampado de leopardo y semitransparente, dejando a la vista el sujetador negro que acompañó al look. El diseño es de cuello cerrado, manga larga, bajo asimétrico y con un detalle de tela que cae desde la cadera hasta los tobillos, dejándonos con uno de los looks más arriesgados de la asturiana.

Como no podía ser de otra manera, el estilismo lo completó con unas sandalias de tacón extrafino y pulsera al tobillo que estaban adornadas con un lazo sobre el talón, añadiendo también joyería dorada en los anillos. Para parecer más morena, ahora que acaba de comenzar el verano, apostó por una manicura en tonos muy claros para potenciar el bronceado.

El estampado de leopardo es el nuevo neutro

El estampado de leopardo es una de las tendencias 'vintage' que no paran de ponerse de moda cada cierto tiempo. Desde su nacimiento en los años 60, su reaparición en los 80 y su renacimiento en los 2000, este 'animal print' ha acompañado a todas las generaciones. Esta temporada, vuelve a nuestro armario, aunque una versión en concreto a enamorado a todas las 'insiders'.

A principios de esta primavera, Zara lanzó unos pantalones de leopardo que, cada vez que se pone a la venta, no paran de agotarse y la única manera de hacerse con ellos es apuntándose a la lista de espera —y siendo una de las primeras en comprarlo cuando nos llega la alerta—. Es por esto que muchas firmas han comenzado a sacar su propia versión de la prenda más deseada de la temporada.

Paula Echevarría con uno de sus vestidos de leopardo @pau_eche

Paula Echevarría siempre ha sido una fan incondicional de este estampado, con una gran cantidad de looks que lo justifican y que se han convertido en fuente de inspiración, convirtiendo a la 'influencer' en una auténtica musa de estilo que demuestra que el leopardo es el nuevo color neutro.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra newsletter