Paula Echevarría lleva al gimnasio las zapatillas blancas que mejor combinan con vestidos en verano

Si hay una persona que ama la moda pero, sobre todo, enseñárnosla a través de las mejores selfies en los espejos, esa es Paula Echevarría. La actriz se ha salido de su escenario de confort, el espejo de su casa, para mostrarnos el estilismo más deportivo con el que hace deporte y, de paso, aprovechar para presumir de un tipazo envidiable.

La actriz practica ballet desde hace años pero ahora también nos ha mostrado su faceta más atlética posando junto a unas máquinas de cardio de un gimasio. Para la ocasión, sobrevivir al calor de Madrid de estas semanas y no perder el glamour en ningún momento, Paula Echevarría se enfundó en un estilismo digno de cualquier reina del streetsyle y al que solo le hace falta una blazer elegante o una cazadora vaquera para triunfar en la calle.

El look más chic de Paula Echevarría para ir al gimnasio

Enfundada en un mono negro corto, con tirantes y escote en pico, para presumir de delantera al mismo tiempo que disimula barriga y no pasa demasiado calor con sus rutinas deportivas, así es el outfit que Paula Echevarría escoge para un día de gimnasio. Obviamente, en cualquier look deportivo, no pueden faltar unas buenas zapatillas y la actriz tiene claro que unas de color blanco son perfectas para el verano.

Cómodas, funcionales, versátiles y ligeras, Paula Echevarría se ha decantado por las zapatillas Adidas Ultraboost Light, un modelo sostenible creado para generar un gran rendimiento en la actividad deportiva. Cuentan con una amortiguación acolchada y cómoda que las hace perfectas tanto para correr como para dar un toque todoterreno a cualquier estilismo casual.

Unas zapatillas blancas son un must que no puede faltar en el armario de ninguna mujer con estilo, independientemente de su estilo, sus planes y su edad. Son versátiles y muy fáciles de ajustar a cualquier ocasión y combinan tanto con vaqueros, para crear un estilismo más desenfadado, como con un traje de blazer y pantalón, mix que también le encanta a la artista.

No obstante, ahora que ha llegado el buen tiempo, unas zapatillas blancas son un básico en nuestra maleta de vacaciones con el que dar el toque perfecto a los estilismos de faldas y vestidos, desde uno denim o una faldita boho hasta otro más elegante, con estampado en tendencia, por ejemplo.

Las zapatillas blancas de Paula Echevarría

Adidas Ultraboost Light El Corte Inglés

Podemos conseguir estas zapatillas en las rebajas de El Corte Inglés por 94,95€, a pesar de que alcanzaban un precio original de 140€ en la web.

