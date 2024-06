Paula echevarría se va de festival con el look más boho del verano: vestido de flores y botas cowboy

Lola Lolita Land, el primer parque temático que la reina de Tik Tok, Lola Lolita, montó en el Autocine de Madrid, abría sus puertas este fin de semana para sus amigos y para el público en general. Una ocasión que no quiso perderse Paula Echevarría, que disfrutó de las atracciones con su familia y con el estilismo más festivalero con el que podremos triunfar en los conciertos de este verano. Bueno, o en cualquier plan.

Paula Echevarría con Lola Lolita en Lola Lolita Land @pau_eche

La actriz, acompañada de su hija Daniela y de amigos, pasaba un sábado de lo más entretenido y divertido en Lola Lolita Land, recomendando el mini parque de atracciones de la tiktoker a todos sus seguidores. No obstante, como la buena amante de la moda que es, no se olvidaba de lo más importante: el look. Paula Echevarría se enfundaba en un vestido largo de flores y lo remataba con botas cowboy, logrando el outfit preferido de cualquier it girl en verano.

El look de Paula Echevarría para un sábado de festival

Al estilo de Sara Carbonero, Paula Echevarría se convertía en la reina del estilo boho chic con el look más favorecedor y en tendencia con el que triunfar en un festival. La actriz se decantaba por las flores, el estampado en tendencia de esta Primavera/verano según Loewe con el que dar un toque romántico a cualquier estilismo. Escogía un vestido de tirantes efecto tipazo, con cuerpo encorsetado, que potenciaba su escote, y falda fluida con largo midi y una abertura lateral, que estilizaba un montón sus piernas, sumaba altura y le aportaba un efecto de esbeltez increíble. Ese es el efecto que crean las prendas con abertura lateral, que favorecen tanto a las chicas altas como a las más bajitas.

Paula Echevarría en Lola Lolita Land @pau_eche

Un estilismo que remató con unas botas cowboy altas en color marrón, para darle un toque cañero, rústico y festivalero. A pesar de ser unas botas, las de ante de estilo cowboy son uno de los calzados preferidos de las prescriptoras de moda en verano, fáciles de combinar y perfectas para dar un toque relajado y muy chi a cualquier estilismo. Son un acierto para los planes más rústicos del verano, y de cualquier otra temporada también, obviamente.

¿Cómo podemos replicar el estilismo de Paula Echevarría?

Un vestido de flores es uno de los básicos de la temporada y nos hemos ido a nuestras tiendas favoritas para poder replicar el look de Paula Echevarría:

Vestido fluido midi bordados flores de Stradivarius, 39,99€ Stradivarius

Vestido midi estampado floral con lino de Zara, 39,95€ Zara

Vestido lino botones de Mango, 39,99€ Mango

A la hora de elegir unas botas cowboy con las que replicar el estilismo de la artista, estas son algunas de las opciones que hemos encontrado:

Bota Ginnifer ante de Guess, 169€ (antes 260€) Guess

Bota cowboy piel de Lefties, 49,99€ Lefties

Botas cowboy de tacón Teo de Mustang, 99,95€ Mustang

