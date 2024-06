Paula Echevarría estrena el 'total look' de Primark más ideal de la primavera que está agotándose en tienda

Cada temporada Paula Echevarría nos sorprende con una colección colaboración de Primark que no tarda en convertirse en todo un 'best seller' de la firma, enseñando que el estilo y el buen gusto a la hora de vestir no está reñido con el precio. Por supuesto, ella es la mejor embajadora de la colección cápsula, enseñando cómo combinar las prendas a través de su cuenta de Instagram.

Con más de 3 millones y medio de seguidores, la actriz —y ahora 'influencer'— inspira con sus 'post' para recrear los mejores looks que sube casi a diario a su cuenta, con las últimas tendencias siempre como protagonistas y dando prioridad a las firmas 'low cost'. Su estilo más relajado y casual la han convertido en todo un referente a la hora de vestir para muchas personas y su última publicación es prueba de ello.

Esta colección Spring-Summer 2024 que sacó junto a Primark está creada "para iniciar los largos días de verano", tal y como cuentan desde la firma, con prendas sencillas y de carácter atemporal en las que predominan los tonos neutros en vestidos fluidos, 'total looks' monocromáticos, un 'twin-set' renovado o un traje de tres piezas con bermuda.

Este último conjunto es el que ha elegido mostrarnos que, por menos de 40 euros, podemos conseguir el look perfecto para el final de nuestra primavera que querremos llevar tanto para ir al trabajo como para tomar algo con las amigas.

La actriz posa con un top blanco y negro sin mangas y cuello cerrado con diseño festoneado y borlas, a juego con una minifalda con el mismo estampado y detalles. El corte recto de ambas prendas lo hace ideal para las personas con un cuerpo recto o con forma de triángulo invertido, dando un aire retro, como apuntan sus seguidores en los comentarios.

Este conjunto se ha convertido en uno de los favoritos de la colección, consiguiendo estar prácticamente agotado en casi todas las tiendas, y es que con un precio de 19 euros tanto el top como la falda —es decir, unos 38 € en total—, es prácticamente imposible resistirse.

Todo del look, tanto el calzado como la joyería, pertenece a su colección de Primark. Las sandalias son de puntera cuadrada y adornada con tiras y hebillas, tienen un precio de 11 euros (ref: 991098481804) y, al igual que el conjunto, también están casi agotadas. Los pendientes, por otra parte, son de aro grueso en color dorado con acabado cepillado, fabricados en acero y los podemos encontrar por 4,50 € (ref: 991103765208).

