Por qué no hay que imitar a Paula Echevarría desafiando la ola de calor

Con el verano ya encima, lo que más apetece es meternos en agua y llevar ropa fresquita, pero aun así hay veces que las tendencias pueden con nosotras y caemos looks un poco contradictorios, como el que Paula Echevarría nos ha dejado ver en su Instagram que nos ha dado un poco de calor: un mini vestido combinado con botas de ante.

Ella misma se justifica en la descripción de la foto por estar en Asturias, donde ha ido a disfrutar de unos días con sus amigos de siempre y su familia en su ciudad natal, Candás, ya que allí, las temperaturas son un poco más bajas a pesar de la ola de calor.

Para estos días de descanso ha elegido este look de mini vestido floral de Fetiche Suances (189 €), ajustado con volantes y ondas bordadas, combinado con unas botas de media caña de Brownie (129 €) de ante en color arena.

Además, ha completado el look con unas gafas de Hawkers, de su propia colección con la marca (54,99 €), un bolso tipo bandolera cruzado de Longchamp (560 €), en el mismo color que las botas y joyas de Agatha Paris.

Paula Echevarría con vestido y botas Instagram

Botas en verano: sí o no

'Para lucir hay que sufrir', pero hasta qué punto. Pasar calor en verano en los pies no parece muy apetecible, pero la verdad es que cada vez vemos más esta tendencia para acompañar looks con vestidos cortos o 'shorts'.

Hace ya un par de años que nos hemos acostumbrado a ver este tipo de looks en María Pombo, Dulceida o en 'influencers' en festivales, sin embargo, es mejor no abusar de esta moda y darle más importancia a que nuestros pies estén cuidados y seguros, aunque caigamos de vez en cuando en la tentación.

Dulceida con botas en el Madcool Instagram

Pese a que Paula Echevarría justifique su estilo con la falta de calor de su ciudad, el ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV), aconseja utilizar un calzado ligero que permita que el pie esté más suelto y más fresco. Lo ideal, según informan, es realizar una "correcta" y "progresiva" transición del calzado de invierno al de verano para proteger la salud de los pies y evitar pasar de uno a otro muy bruscamente.

Los profesionales de este colegio han explicado que este cambio en el pie, "puede suponer la aparición de heridas, ampollas, laceraciones, fascitis o talalgias como efectos comunes por no realizar correctamente la transición de frío a calor".

Los podólogos proponen hacer una transición progresiva de zapato cerrado a abierto, por lo que un cambio intermitente no es precisamente lo más conveniente para nuestros pies.

Otras recomendaciones

Además, no es el único inconveniente que plantean en cuanto al calzado en verano. También sugieren que no es lo más adecuado llevar un zapato excesivamente plano para que no se cargue la fascia plantar e informan que se debe repasar el estado de las suelas del calzado usado el verano anterior, para no utilizar zapatos que estén muy gastados.

