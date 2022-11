Paula Echevarría estrena el conjunto de Primark por menos de 30 euros con el que brillar estas Navidades

Solo queda un mes para Nochebuena, lo que significa que si todavía no has fichado un lookazo para esa noche, tienes que darte prisa antes del que más te guste cuelgue el cartel de "agotado". Aunque llevamos ya un tiempo mirando cosillas, todavía las marcas nos siguen sorprendiendo con una nueva incorporación llena de brilli brilli, plumas o tul a su colección.

En todas las tiendas online de nuestras firmas favoritas estamos pendientes por si salen novedades, sin embargo, Primark sigue siendo la única que se nos resiste, ya que no cuenta con una página web donde podamos curiosear todo su catálogo. Por este motivo, estamos muy pendientes de las 'influencers' que, al igual que nosotras, adoran esta marca, como Paula Echevarría.

La actriz es tan fiel a Primark que incluso cuenta con varias colecciones propias, tanto del día a día como más festivas, que se agotan en poco tiempo. El efecto 'Paula Echevarría' es indiscutible y si a eso le sumamos a que son prendas en plena tendencia, nos gustan mucho más.

El conjunto de Primark que no te puedes perder

Ayer, la 'influencer' se acercó a la fiesta de Navidad de la marca irlandesa con un look que será uno de nuestros favoritos estas fiestas, y es que Echevarría ha conseguido que las lentejuelas puedan ser elegantes.

Con una pose muy dinámica, Paula Echevarría causaba sensación en su Instagram gracias a un conjunto de lentejuelas duocromo negras y plateadas que se ha convertido en uno de los más deseados para la temporada navideña.

La parte de arriba está compuesta por un top 'bandeau' (8 euros) a juego con unos pantalones flare de tiro alto (18 euros) que nos han enamorado por completo. Este look pertenece a la línea cápsula que sacó Primark junto a Paula Echevarría, aunque las piezas más festivas están comenzando a ver la luz ahora.

Por menos de 30 euros, la jurado de Got Talent nos da un look sencillo y divertido con el que arrasar en cualquier evento. Ella lo ha combinado con una chaqueta de terciopelo (30 euros) y unas sandalias joya que también pertenecen a la colección, creando un look de 10.

