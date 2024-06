Pastora Soler triunfa en el pregón del Orgullo en Sevilla con un vestido muy reivindicativo

Pastora Soler nunca ha comentado que sea una persona del colectivo LGTBI, sin embargo, sí que es una gran luchadora por sus derechos, lo que le ha llevado a ser una de las pregoneras por las fiestas del Orgullo en Sevilla. Con unas predecesoras como María del Monte y Vanesa Martín, el listón estaba muy alto, pero consiguió estar a la altura.

La artista habló de la "lucha histórica" de "muchas personas que han luchado para que se os reconozcan vuestros derechos. No podemos permitir que la homofobia y la transfobia campen a sus anchas, porque esta lucha es de todos". No se olvidó de mencionar las agresiones físicas y verbales que crecen día a día: "Es una cosa que me duele, me duele ver las injusticias que os llueven a día de hoy" recordando que estaba sobre el escenario "como madre de dos niñas", porque "si deciden ser lesbianas, bisexuales o transexuales, tanto mi marido como yo las apoyaremos".

Puso sobre la mesa que le "hierve la sangre" al pensar que, "a pesar de lo que habéis conseguido, sigue habiendo instituciones y personas que no van de la mano del colectivo", mencionando "la polarización de los partidos políticos", que tienden a "estropearlo todo". Por último, terminó diciendo que estaba en Sevilla, como pregonera, para "acompañar, porque somos muchos los que no pertenecemos al colectivo, pero os apoyamos por amor y libertad".

El vestido más reivindicativo de Pastora Soler

Todo este emotivo discurso, que acabó en una lluvia de aplausos y vítores en la Alameda de Hércules, lo hizo llevando un abrigo rosa Barbie sobre un minivestido muy especial y acorde con la ocasión, perfecto para que después pudiera darlo todo sobre el escenario.

Pastora Soler en el concierto de las Fiestas del Orgullo LGTBI 2024 en Sevilla @lolomontiel

Se trataba de un vestido muy corto con escote palabra de honor y forma de corazón, todo repleto de lentejuelas que formaban un arcoíris, uno de los símbolos más importantes dentro del movimiento LGTBI. Cada color tiene un significado muy importante dentro del colectivo, por lo que Soler mostró su apoyo tanto en su discurso como en el vestuario.

Este vestido encarna la esencia de la lucha LGTBI: la visibilidad y la aceptación. Durante muchos años, quienes se salían de la norma por su sexualidad han tenido que luchar para conseguir un hueco en la sociedad y este look de la artista, por lo que este look es un recordatorio de los logros que se han alcanzado, subrayando la necesidad de seguir trabajando por la igualdad y el respeto.

Además, al igual que lo hizo María del Monte hace dos años cuando fue pregonera, el uso de este símbolo en un evento tan importante para el colectivo nos muestra como la moda no es algo banal, sino una forma de expresión personal y política con la que transmitir mensajes y concienciar a la gente.

No podemos pasar por alto el momento tan emotivo que se vivió sobre el escenario, cuando pusieron a Pastora Soler un mantón muy parecido al que llevó María del Monte cuando salió del armario, obra de la diseñadora de Tri tri Mantones, Patricia Palmero, y que unía al colectivo con las tonadilleras, que siempre han sido uno de sus grandes apoyos.

