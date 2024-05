De los pantalones efecto 'push up' de Victoria Federica al estilo 'Sharon Stone' de Najwa Nimri: los looks de la final del Open Madrid

El tenis se ha convertido en una de las tendencias que más vamos a ver este verano. Con estrenos como Rivales y los looks de Zendaya inspirados en este deporte, el tenis se acerca a quienes reniegan del 'old money' con estilismos arriesgados, novedosos y originales, pero siempre con un protagonista: el blanco.

Si bien se ha convertido en el último grito en moda, esta disciplina sigue contando con muchos amantes que no se quieren perder los partidos del torneo Mutua Madrid Open. En los palcos VIP, nos podemos encontrar a una gran cantidad de nombres que no quieren perderse la final. Nieves Álvarez, Victoria Federica o Sandra Gago nos han enseñado tres looks avalados por expertas en moda para ir a un partido de tenis, aunque otras 'celebs', como Teresa Urquijo, se decantaron por estilismos menos 'protocolarios'.

Victoria Federica y el pantalón 'push up'

Victoria Federica en la final del torneo Mutua Madrid Open Europa Press

Victoria Federica se decantó por la estética más deportiva dentro de la tendencia 'old money' con un polo de Lacoste de punto acanalado, con silueta relajada y las emblemáticas rayas blancas y verdes de la firma (200 €/ref: AF6927-00). A la prenda la acompañó con un collar de perlas y zapatillas de la misma firma. Sin embargo, la prenda más especial son los pantalones.

Victoria Federica en la final del torneo Mutua Madrid Open 05/5/2024 Europa Press

En una de las fotos, vemos a Victoria Federica de espaldas, dejándonos ver la parte de atrás de su look y, por consiguiente, de sus pantalones, con uno de los cortes más favorecedores. La sobrina de la reina Letizia se decantó por unos vaqueros claros con una costura en 'V' encima del glúteo, consiguiendo un efecto 'push up' inmediato.

Teresa Urquijo

Teresa Urquijo en la final del torneo Mutua Madrid Open Europa Press

Tras su luna de miel con José Luis Martínez -Almeida, Teresa Urquijo ha aterrizado en la capital para volver a su nueva vida junto al alcalde de Madrid, siendo el torneo de tenis uno de los primeros lugares en los que se les ha visto juntos tras la boda. Para asistir a la final, Urquijo apostó por un chaleco largo de estilo boho de Isato con una blusa morada y pantalones blancos.

Sandra Gago

Sandra Gago en la final del torneo Mutua Madrid Open Europa Press

Tras retirarse del Tenis, Feliciano López se dedica por completo a ser director de la Mutua Madrid Open, por lo que no pudo faltar a la final sin Sandra Gago, su mujer y madre de sus hijos. La modelo llegó con un traje verde caqui combinado con una medalla de oro y una camiseta básica blanca, que conseguía quitarle seriedad al look.

Najwa Nimri

Victoria Federica y Najwa Nimri en la final de la Mutua Madrid Open Europa Press

Como Sharon Stone en los 90, Najwa Nimri nos sorprendía en el palco junto a Victoria Federica con un estilismo sacado de Hollywood. Con su voluminosa melena rubia, los labios rojos y el 'total look' negro, Nimri se transformaba en una auténtica 'femme fatale'.

Nieves Álvarez

Nieves Álvarez en la final del torneo Mutua Madrid Open Europa Press

Tras recibir la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, Nieves Álvarez se dejaba ver junto a Bill Saad, presidente de Jota 2 Group, en el palco y lejos del vestido de inspiración 'bridal' con el que la vimos la última vez, la modelo optaba por un look más sencillo, con una americana verde y una camisa azul desabrochada.

