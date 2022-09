Pantalones de cuero y 'crop top', el look más cañero de María Pedraza que queremos copiar para este otoño

La Semana de la Moda de Milán siempre nos ha regalado los looks más estilosos en su 'street style' con los que inspirarnos en nuestro día a día. Las pasarelas italianas mezclan la elegancia de París con los conjuntos más urbanos y atrevidos de Nueva York, dando como resultado el vestuario ideal.

Este mes las principales capitales de la moda están que arden con desfiles y eventos por todas partes de la ciudad, atrayendo tanto a curiosos como a grandes 'celebrities' que no dudan en compartir los conjuntos más rompedores que les preparan sus estilistas y con los que acaparan todos los flashes.

María Pedraza no ha dudado en trasladarse a la ciudad italiana para un momento tan importante como este, donde los diseñadores más importantes presentan sus propuestas para la temporada primavera-verano 23.

Con un look renovado en el que ha apostado por el flequillo recto extra corto, tendencia capilar de este otoño a la que también se han sumado Blanca Suárez y Michelle Jenner, la actriz posaba en Instagram con uno de los looks estrella para esta temporada, en la que no hay nada que no esté a la moda.

Posando con unas gigantescas gafas de sol firmadas por Bulgari, Pedraza mostraba varias de las grandes tendencias de otoño en el mundo de la moda, tal y como vimos hace unos meses sobre las pasarelas.

La actriz ha combinado un top de punto de escote corazón en tono verde con lurex de Pinko con unos pantalones estilo 'baggy' de cuero negros de la marca Alpha Tauri, consiguiendo un look súper cómodo pero sexy al mismo tiempo.

Esta temporada, el verde y el negro serán los colores de la temporada, mientras que la influencia de las películas de ciencia ficción (como Matrix o Dune) y las grandes prescriptoras de moda escandinavas han hecho del cuero y los tops de tubo los 'must have' principales de la temporada.

Con estas temperaturas tan variables del entretiempo, este look de María es ideal para jugar con las capas, pudiendo añadir un blazer o gabardina de cuero a juego o una camisa blanca debajo del top, además de unos buenos botines chunky o de punta y con tacón de aguja, como ha escogido la actriz.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.