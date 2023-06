Los pantalones anchos de cuadros de la infanta Elena son los más favorecedores para mujeres de 30 y 60 años

Con un look perfectamente combinado y muy favorecedor, la Infanta Elena ha presentado el acto de entrega de la XXXII edición del 'Concurso de Pintura Infantil y Juvenil para Centros Escolares' de Patrimonio Nacional, como ya hizo el año pasado. Este acto tiene el objetivo de involucrar más a los jóvenes en la divulgación de palacios, monumentos, monasterios y jardines, que integran la institución, a través de su expresión plástica

La infanta ha conjuntado, para la ocasión, una blusa blanca con chorreras y una 'blazer' roja encima, para resaltar el 'outfit' y darle un toque, con el color que además es el favorito de la reina Letizia. Para la parte de abajo, ha incluido unos pantalones rectos con estampado de cuadros, en tonos grises y rojos.

En cuanto a los accesorios, ha elegido un bolso de Dior del icónico modelo Saddle, muy acertado, con un estampado de flores también con tonos rojos en fondo negro y unos zapatos discretos en negro con un poco de tacón y acabado ligeramente en punta. Las joyas, en este caso, le dan un toque más especial, con unos pendientes de aro, en oro blanco y diamantes, el collar en color bronce y el broche de oro y rubíes en la chaqueta.

La infanta Elena con los pantalones Europa Press

Los pantalones perfectos cualquier ocasión

Este estilo de pantalón, ancho y de estampado tradicional, como rayas o cuadros, es completamente el estilo de la infanta. Se lo hemos visto en más ocasiones, de distintos colores y telas, combinados normalmente con el toque de una chaqueta especial que resalte.

Parece que se siente cómoda con ellos y los ha hecho marca de su estilo y no es de extrañar, porque la verdad es que son perfectos por varias razones. En primer lugar, porque nunca pasan de moda, son cómodos y estilosos. Además, pueden adaptarse, tanto para un día de trabajo y hacer un look más casual, combinado con una camiseta, un top o una blusa básica. Y también, como opción para un evento más especial, incluyendo, como hace la infanta, joyas y accesorios más especiales que eleven el look y lo haga más sofisticado.

