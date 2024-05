El pantalón de lino de Cortefiel más versátil de la temporada que vas a poder llevar con sandalias o zapatillas

Con la nueva temporada, vuelven las prendas ligeras, con vuelo y los colores neutros que tan bien nos ayudan a sobrellevar el aumento de la temperatura en España. Tendencias que nunca pasan de moda y que, año tras año, confluyen en una propuesta estrella ante la que caer rendida es fácil: el lino es el tejido del verano y todas queremos llevarlo.

Ideal para emular el estilo old money que no paramos de ver en redes sociales, el lino nos asegura outfits elegantes, cómodos e ideales para adaptarse a jornadas todoterreno que empiezan en la oficina (pero no sabemos dónde acaban). Un tejido suave y fluido que dibuja la silueta sin marcar más de la cuenta que, como cabía esperar, ya se ha adueñado de los escaparates de nuestras tiendas favoritas.

No podía faltar, así, entre las novedades de Zara, Mango, Massimo Dutti... pero tampoco entre las rebajas de primavera. De hecho, nosotras hemos encontrado los pantalones de lino de Cortefiel más bonitos para inaugurar la temporada, cumplir con la tendencia más potente del verano y darse un capricho sin gastarse más de la cuenta. ¿Lista para enamorarte?

Pantalón de lino: la prenda estrella de la temporada

Este pantalón recto incluye una goma en la cintura para que entalle sin molestar. Cortefiel

El lino es uno de los tejidos que siempre vuelve con el cambio de las temperaturas. Ligero, cómodo, fresco y muy elegante, favorece a todas las siluetas y realza cualquier prenda, desde un vestido midi a unos pantalones de corte palazzo como los que protagonizan una de las rebajas más interesantes de Cortefiel.

Este modelo, que apuesta por una silueta recta pero ancha y ligeramente acampanada, nos encanta porque apuesta por lo natural, desde el color hasta la forma. Una prenda favorecedora para ir a la oficina que, además, asegura versatilidad: combina de maravilla con las zapatillas virales que ya ha llevado hasta Blanca Suárez o con algunas de las sandalias tendencia.

Aunque el modelo es un clásico que podremos aprovechar año tras año, cuenta con algún detalle que realza el corte sencillo y le da personalidad. Hablamos del lazo anudado que adorna la cinturilla de goma (¡punto a favor para las que buscan la máxima comodidad!): una propuesta sencilla a la par que elegante que rompe con la monotonía del beige.

Disponible en todas las tallas, de la 36 a la 46, este pantalón de lino es una de las rebajas más atractivas de la campaña de primavera de Cortefiel. Y no solo porque puedas conseguir una prenda de calidad con 24 euros de descuento (¡el 40%!), sino porque te llevas a un precio asequible los pantalones que no vas a querer quitarte en toda la temporada primavera verano 2024.

